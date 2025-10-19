در شرایطی که تصور می‌شد کار حضور سالواتوره فوتی در تیم ملی ایران تمام شده است، اما پرونده او برای همیشه بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه سمپدوریای ایتالیا با صدور بیانیه‌ای رسمی، آنجلو گرگوچی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. در این بیانیه همچنین از حضور سالواتوره فوتی به عنوان کمک‌مربی و نیکولا پوتزی به عنوان دستیار فنی در کادر فنی جدید نام برده شده است.

البته او درواقع نفر شماره یک نیمکت و سرمربی سمپدوریا خواهد بود ولی به دلیل نداشتن مدرک پرولایسنس، نامش به عنوان دستیار اول ثبت می‌شود.

با این تصمیم، پرونده حضور سالواتوره فوتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بسته شد. فوتی که سابقه همکاری با ژوزه مورینیو را در کارنامه دارد، گزینه‌ اصلی دستیاری امیر قلعه‌نویی بود و حتی با سفر به دبی، دیدار تیم ملی با تانزانیا را از نزدیک تماشا کرد مذاکراتی با فدراسیون فوتبال داشت اما با وجود درخواست‌های مکرر قلعه‌نویی، تعلل در توافق نهایی، باعث از دست رفتن این مربی باتجربه ایتالیایی شد و تیم ملی ایران همچنان باید با سعید الهویی به عنوان دستیار اول قلعه نویی ادامه دهد!

 

برچسب ها: تیم ملی ایران ، قلعه نویی
