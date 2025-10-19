باشگاه خبرنگاران جوان- رضا بستامی در حاشیه نمایشگاه فرصتهای مشترک تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان در بیرجند با تأکید بر اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور،این عوامل را بستر مناسبی برای تبادل خدمات مهندسی و بهرهبرداری از مواد معدنی دانست.
وی با اشاره به تأسیس دفتر نظام مهندسی معدن ایران در کابل در سال ۱۴۰۳، اعلام کرد این دفتر بر اساس تفاهمنامه با وزارت معدن و پترولیوم افغانستان، به عنوان پایگاه تخصصی برای سرمایهگذاران ایرانی فعال شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران مهمترین چالشهای سرمایهگذاری در معادن افغانستان را جوان بودن بخش معدن و محدودیتهای واگذاری معادن با شرط فرآوری نهایی عنوان کرد و گفت: فرآوری نهایی نیازمند زیرساختهایی مانند جاده، آب و برق است که در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان وجود ندارد.
بستامی با اشاره به ظرفیتهای بالای ایران در زمینه آهن و فولاد، مس، سرب و روی، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع زیرساختی و تسهیل فرآیند واگذاری معادن، شاهد توسعه پایدار در بخش معدن دو کشور باشند.