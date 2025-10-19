باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کسب سهمیه کاراته قهرمانی جهان در فرانسه، مبینا حیدری نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان ایران با شکست رقبای خود موفق به کسب دهمین سهمیه کاراته ایدان در مسابقات قهرمانی جهان شد.

حیدری در نخست برابر تیناوسکا از جمهوری چک با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید، وی سپس رمانیوک از بلاروس را ۴ بر ۴ شکست داد و در سومین مبارزه نیز ۸ بر صفر حریف خود از فنلاند را از پیش رو برداشت و راهی مرحله حذفی شد.

حیدری در این مرحله نیز برابر موسکوئرا از کلمبیا با نتیجه ۴ بر یک به برتری رسید و به سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ دست یافت.

به این ترتیب در پایان این مسابقات، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم،۳ سهمیه دیگر را برای تیم ملی ایران کسب کردند.

پیش از این نیز، در بخش بانوان، سارا بهمنیار (۵۰- کیلوگرم)، فاطمه سعادتی (۵۵- کیلوگرم) و آتوسا گلشادنژاد (۶۱- کیلوگرم) و در بخش مردان، علی مسکینی (۶۰- کیلوگرم)، مرتضی نعمتی (۷۵- کیلوگرم)، مهدی خدابخشی (۸۴- کیلوگرم) و صالح اباذری (۸۴+ کیلوگرم) سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را از آن خود کرده بودند.

مسابقات قهرمانی جهان ۶ تا ۹ آذر در قاهره مصر برگزار می‌شود.