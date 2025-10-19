فرماندار تایباد از افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز خودمعرف افغان از مرز دوغارون در مهرماه نسبت به ماه‌های تابستان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار نفر از این مرز به افغانستان بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین جمشیدی با اشاره به روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق معبر بین‌المللی دوغارون،اعلام کرد که آمار خروج در مهرماه نسبت به ماه‌های تیر و مرداد ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: اتباع غیرمجاز با مراجعه مستقیم به اردوگاه‌های استانی برای بازگشت به کشورشان، راهی این مرز می‌شوند.

فرماندار تایباد با بیان اینکه دوغارون نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی محسوب می‌شود، افزود: خروج اتباع شناسایی و دستگیر شده از سراسر کشور نیز در مهرماه ۱۰ درصد افزایش داشته است.

جمشیدی از تجهیز مرز دوغارون به سامانه بیومتریک برای احراز هویت اتباع خارجی خبر داد و گفت این سامانه به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد که از همه ظرفیت‌ها برای بازگشت عزتمندانه اتباع افغانستانی استفاده شده تا این همسایگان با خاطرات خوش ایران را ترک کنند.

شهرستان تایباد با ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و داشتن گذرگاه مرزی دوغارون، از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی ، دوغارون ، اتباع غیر مجاز
خبرهای مرتبط
قدردانی مقامات افغانستانی از تسهیل خروج اتباع
گفت‌وگوی مولوی عبدالکبیر با بیگدلی درباره بازگشت مهاجران
بازگشت بیش از ۷۲ هزار افغانستانی‌ از مرز دوغارون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
آخرین اخبار
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است
فایننشال تایمز: ترامپ اصرار داشت زلنسکی شروط پوتین را بپذیرد یا با خطر نابودی رو به رو شود
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»