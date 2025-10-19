افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین جمشیدی با اشاره به روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق معبر بینالمللی دوغارون،اعلام کرد که آمار خروج در مهرماه نسبت به ماههای تیر و مرداد ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: اتباع غیرمجاز با مراجعه مستقیم به اردوگاههای استانی برای بازگشت به کشورشان، راهی این مرز میشوند.
فرماندار تایباد با بیان اینکه دوغارون نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی محسوب میشود، افزود: خروج اتباع شناسایی و دستگیر شده از سراسر کشور نیز در مهرماه ۱۰ درصد افزایش داشته است.
جمشیدی از تجهیز مرز دوغارون به سامانه بیومتریک برای احراز هویت اتباع خارجی خبر داد و گفت این سامانه به زودی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. وی تأکید کرد که از همه ظرفیتها برای بازگشت عزتمندانه اتباع افغانستانی استفاده شده تا این همسایگان با خاطرات خوش ایران را ترک کنند.
شهرستان تایباد با ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و داشتن گذرگاه مرزی دوغارون، از اهمیت اقتصادی ویژهای برخوردار است.