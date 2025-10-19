تاتنهام با شکست ۲ - ۱ مقابل استون ویلا، به روند هفت بازی بدون شکست خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار هیجان‌انگیز هفته هشتم لیگ برتر فصل ۲۰۲۵/۲۶، تاتنهام در ورزشگاه خانگی خود میزبان استون ویلا بود و با نتیجه ۲-۱ برابر میهمان سرسخت خود شکست خورد.

رودریگو بنتانکور در دقیقه پنجم با یک گل فرصت‌طلبانه، که با شلیکی از فاصله نزدیک روی توپ سرگردان به ثمر رسید،  تاتنهام را پیش انداخت و فشار اولیه تیم را به نتیجه تبدیل کرد. با این حال، دو گل تماشایی از مورگان راجرز و امیلیانو بوئندیا در دو سوی نیمه، بازگشت استون ویلا را کامل کرد و توماس فرانک را با چالشی دشوار مواجه ساخت.

پایان روند هفت بازی بدون شکست تاتنهام در تمامی رقابت‌ها، این تیم را پس از دومین شکست در هشت بازی لیگ تحت هدایت فرانک، در رده ششم جدول نگه داشت.

استون ویلا که طولانی‌ترین شروع بدون برد خود از سال ۱۹۶۴ را تجربه کرده بود، با پنج پیروزی متوالی، شامل سه برد در لیگ برتر و دو برد در لیگ اروپا، به روند هشت بازی بدون شکست خود ادامه داد. این پیروزی به‌ویژه از این جهت قابل توجه بود که ویلا سرانجام یکی از چهار تیم برتر را در خانه حریف شکست داد، در حالی که فصل گذشته تنها یک امتیاز از شش سفر خود به تیم‌های انگلیسی حاضر در لیگ قهرمانان کسب کرده بود.

تیم اونای امری اکنون به رده دهم جدول صعود کرده و در تلاش است تا دوباره به رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بازگردد.

 

برچسب ها: تاتنهام ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
ناتینگهام فارست ۰ - ۳ چلسی/ آبی‌های لندن حکم اخراج پوستکوگلو را امضا کردند
لیگ برتر انگلیس؛
فولام ۰ - ۱ آرسنال/ یک برد دیگر به شکل همیشگی+ فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
پیروزی منچسترسیتی با درخشش هالند/ نیوکاسل شکست خورد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین