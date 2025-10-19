تاتنهام با شکست ۲ - ۱ مقابل استون ویلا، به روند هفت بازی بدون شکست خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار هیجان‌انگیز هفته هشتم لیگ برتر فصل ۲۰۲۵/۲۶، تاتنهام در ورزشگاه خانگی خود میزبان استون ویلا بود و با نتیجه ۲-۱ برابر میهمان سرسخت خود شکست خورد.

رودریگو بنتانکور در دقیقه پنجم با یک گل فرصت‌طلبانه، که با شلیکی از فاصله نزدیک روی توپ سرگردان به ثمر رسید، تاتنهام را پیش انداخت و فشار اولیه تیم را به نتیجه تبدیل کرد. با این حال، دو گل تماشایی از مورگان راجرز و امیلیانو بوئندیا در دو سوی نیمه، بازگشت استون ویلا را کامل کرد و توماس فرانک را با چالشی دشوار مواجه ساخت.

پایان روند هفت بازی بدون شکست تاتنهام در تمامی رقابت‌ها، این تیم را پس از دومین شکست در هشت بازی لیگ تحت هدایت فرانک، در رده ششم جدول نگه داشت.

استون ویلا که طولانی‌ترین شروع بدون برد خود از سال ۱۹۶۴ را تجربه کرده بود، با پنج پیروزی متوالی، شامل سه برد در لیگ برتر و دو برد در لیگ اروپا، به روند هشت بازی بدون شکست خود ادامه داد. این پیروزی به‌ویژه از این جهت قابل توجه بود که ویلا سرانجام یکی از چهار تیم برتر را در خانه حریف شکست داد، در حالی که فصل گذشته تنها یک امتیاز از شش سفر خود به تیم‌های انگلیسی حاضر در لیگ قهرمانان کسب کرده بود.

تیم اونای امری اکنون به رده دهم جدول صعود کرده و در تلاش است تا دوباره به رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان بازگردد.