باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: متقاضیان میتوانند از ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانکهای عامل بلوکه کنند.
وی ادامه داد: جزییات از نحوه ثبت نام و انواع مدلهای خودرو در سامانه خودروهای وارداتی بارگزاری میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه https://saleauto.ir/presentation مراجعه کنند.
این دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری است، پیش از این در ۲۸ تیرماه عرضه خودروهای وارداتی انجام شد.
منبع: ایرنا