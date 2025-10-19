مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد که مرحله جدید «طرح فروش خودرو‌های وارداتی» در سامانه یکپارچه فروش از فردا (دوشنبه) شروع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: متقاضیان می‌توانند از ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک‌های عامل بلوکه کنند.

وی ادامه داد: جزییات از نحوه ثبت نام و انواع مدل‌های خودرو در سامانه خودرو‌های وارداتی بارگزاری می‌شود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ‏https://saleauto.ir/presentation مراجعه کنند.

این دومین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی در سال جاری است، پیش از این در ۲۸ تیرماه عرضه خودرو‌های وارداتی انجام شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: واردات خودرو ، خودرو های وارداتی
