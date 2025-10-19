سالواتوره فوتی که از او به عنوان دستیار احتمالی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نام برده می‌شد به عنوان مربی سامپدوریا معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه سامپدوریا ایتالیا با صدور بیانیه‌ای رسمی، آنجلو گرگوچی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. در این بیانیه همچنین از حضور سالواتوره فوتی به عنوان کمک‌مربی و نیکولا پوتزی به عنوان دستیار فنی در کادر فنی جدید نام برده شده است.

با این تصمیم، پرونده حضور سالواتوره فوتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بسته شد. فوتی که سابقه همکاری با ژوزه مورینیو را در کارنامه دارد، یکی از گزینه‌های اصلی دستیاری امیر قلعه‌نویی بود و حتی با سفر به دوبی، دیدار تیم ملی با تانزانیا را از نزدیک تماشا کرد.

 

بیانیه‌ رسمی باشگاه سامپدوریا ایتالیا

