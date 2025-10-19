باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس اعلام کرد که هیئتی به رهبری خلیل الحیه، از رهبران این جنبش «برای پیگیری اجرای توافق آتشبس و هماهنگی با میانجیگران و دیگر گروههای فلسطینی» وارد قاهره شده است.
الحیه در روزهای منتهی به امضای توافق آتشبس در مصر بود، اما ظاهراً پس از آن کشور را ترک کرده و به قطر رفته است.
امروز رژیم اسرائیل حملات خود در سراسر غزه را تشدید کرده و یک قدم به از سرگیری نسلکشی نزدیکتر شد. گفته شده از صبح امروز بیش از ۱۰۰ حمله هوایی در سراسر غزه انجام شده و بیش از ۲۰ نفر به شهادت رسیدهاند.
در همین حال، گزارش رسانههای عبری حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل قصد دارد مجددا ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را مسدود کند.
حماس تاکید کرده که از ابتدا به توافق آتشبس پایبند بوده و اشغالگران را مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق میداند.
منبع: تایمز اسرائیل