باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، میگوید گذرگاه رفح از فردا (دوشنبه) صبح، بازگشایی خواهد شد.
مقامهای صهیونیست نیز تایید کردند که پس از فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار شد که گذرگاهها بازگشایی شوند و تحویل کمکها نیز از صبح فردا به وقت محلی، از سر گرفته میشود.
پیش از این، آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داده بود که «بنیامین نتانیاهو» تصمیم به بستن تمام گذرگاههای نوار غزه گرفته و قصد دارد تحویل کمکهای بشردوستانه را متوقف کند.
برای فلسطینیهای غزه، گذرگاه رفح تا مدتها تنها راه ارتباطی با جهان خارج و همچنین تنها راه خروجی بود که مستقیماً توسط رژیم اسرائیل کنترل نمیشد. ماه مه سال ۲۰۲۴، نظامیان اسرائیلی به این گذرگاه حمله کردند، کنترل آن را به دست گرفتند و ساختمانهای منطقه را ویران کردند.
به عنوان بخشی از توافق آتشبس غزه، باید این گذرگاه تا کنون بازگشایی میشد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.
منبع: آکسیوس