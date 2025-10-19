منابع آگاه می‌گویند گذرگاه رفح و سایر گذرگاه‌های غزه از فردا صبح بازگشایی و ارسال کمک‌های انسانی از سر گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، می‌گوید گذرگاه رفح از فردا (دوشنبه) صبح، بازگشایی خواهد شد. 

مقام‌های صهیونیست نیز تایید کردند که پس از فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار شد که گذرگاه‌ها بازگشایی شوند و تحویل کمک‌ها نیز از صبح فردا به وقت محلی، از سر گرفته می‌شود.

پیش از این، آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داده بود که «بنیامین نتانیاهو» تصمیم به بستن تمام گذرگاه‌های نوار غزه گرفته و قصد دارد تحویل کمک‌های بشردوستانه را متوقف کند. 

برای فلسطینی‌های غزه، گذرگاه رفح تا مدت‌ها تنها راه ارتباطی با جهان خارج و همچنین تنها راه خروجی بود که مستقیماً توسط رژیم اسرائیل کنترل نمی‌شد. ماه مه سال ۲۰۲۴، نظامیان اسرائیلی به این گذرگاه حمله کردند، کنترل آن را به دست گرفتند و ساختمان‌های منطقه را ویران کردند.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، باید این گذرگاه تا کنون بازگشایی می‌شد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: گذرگاه رفح ، آتش بس غزه ، کمک‌های بشردوستانه
خبرهای مرتبط
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
آخرین اخبار
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند