روبن آموریم از مأموریت بزرگ خود سربلند بیرون آمد و تیمش را به ۲ امتیازی لیورپول در جدول رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در حساس‌ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر انگلیس، لیورپول در آنفیلد میزبان منچستریونایتد بود که با نتیجه ۲-۱ شکست خورد.

لیورپول خیلی زود در آنفیلد شوکه شد. تنها ۶۳ ثانیه از بازی گذشته بود که منچستریونایتد دروازه میزبان را باز کرد، اما این گل تحت‌تأثیر مصدومیت الکسیس مک‌آلیستر قرار گرفت و اعتراض شدید سرخ‌ها را به‌دنبال داشت. برایان امبومو با استفاده از پاس عمقی آماد دیالو،   توپ را به‌آرامی از کنار گئورگی مامارداشویلی عبور داد و یونایتد را پیش انداخت. با این حال بازیکنان و اعضای کادر فنی لیورپول از ادامه پیدا بازی در حالی که مک‌آلیستر روی زمین افتاده بود، به‌شدت عصبانی بودند.   هافبک آرژانتینی در جریان نبرد هوایی با امبومو، به‌طور اتفاقی با آرنج ویرژیل فن‌دایک برخورد کرد و پس از آن روی زمین افتاد و سرش را گرفت. بر اساس قوانین فعلی، بازی می‌تواند به‌دلیل احتمال آسیب سر متوقف شود، اما داور مسابقه، مایکل اولیور، به‌دلیل آنکه برخورد را ندیده بود، اجازه داد حمله یونایتد ادامه پیدا کند.

در ادامه لیورپول سراپا حمله شد، اما منچستریونایتد برخلاف همیشه خوب دفاع می‌کرد و البته شانس هم با این تیم یار بود.  کودی خاکپو ستاره  هلندی لیورپول سه بار توپ را به تیر کوبید و هر بار آه از نهاد هواداران سرخ بلند شد. در حالی‌که آنفیلد هر بار برای فریاد شادی نیم‌خیز می‌شد، توپ‌های خاکپو راهی جز تیر دروازه پیدا نمی‌کردند. یکی از روی شوتی کات‌دار از بیست متری، یکی بعد از برخورد تصادفی سانترش به فرناندز، و سومی پس از ضربه‌ای تماشایی که از کنار دست لامنس به تیر عمودی کوبید.

نیمه دوم با تعویض‌های هجومی آرنه اشلوت جان تازه‌ای گرفت. ویرتز، اکی‌تیکه و جونز به زمین آمدند و فشار لیورپول بالا رفت. در یکی از همین حملات، فن‌دایک با تکلی عالی ضدحمله امبومو را متوقف کرد و در ادامه، کیه‌زا از سمت چپ توپ را به دهانه دروازه فرستاد تا خاکپو از فاصله پنج متری بالاخره گل تساوی را بزند. آنفیلد زنده شد، اما شادی زیاد دوام نداشت.

در دقایق پایانی لیورپول برای زدن گل دوم تلاش می‌کرد، اما این منچستر بود که گل دوم را زد. سانتر کوتاه فرناندز ابتدا به امبومو رسید، شوت او برگشت داده شد، اما فرناندز با والی‌ای استادانه توپ را به تیر دوم فرستاد و مگوایر با ضربه سری محکم از میان مدافعان توپ را به تور دوخت.

تلاش شاگردان اشلوت برای زدن گل تساوی نتیجه نداشت و قهرمان فصل گذشته لیگ جزیره، با تحمل سومین شکست فصل، همچنان با ۱۵ امتیاز چهارهم هستند. این همچنین چهارمین شکست پیاپی لیورپول در همه مسابقات بود. منچستریونایتد هم ۱۳ امتیازی شد و به رتبه نهم صعود کرد.

