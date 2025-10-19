تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته نهم لیگ آزادگان امروز (یکشنبه، ۲۷ مرداد) برگزار شد و در مهم‌ترین بازی، نساجی با یک گل از سد مس کرمان گذشت. سایپا، هوادار و فرد البرز با از دست دادن امتیاز، شانس نزدیک شدن به صدر جدول را از دست دادند.

از نکات قابل توجه هفته نهم، تکرار نتیجه یک بر صفر در اغلب دیدار‌ها بود. از مجموع ۹ مسابقه برگزارشده، ۷ بازی با همین نتیجه به پایان رسید که نشان‌دهنده رقابت‌های فشرده و برتری‌های حداقلی در لیگ آزادگان است.

نساجی مازندران در پایان این هفته با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پارس جنوبی جم با ۱۴ امتیاز دوم است و مس شهر بابک با ۱۳ امتیاز در رتبه سوم است.

نتایج بازی‌های هفته نهم لیگ یک:

فرد البرز یک - یک پالایش نفت بندرعباس

مس سونگون یک - صفر صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک یک - صفر سایپا

نساجی مازندران یک - صفر مس کرمان

آریو اسلامشهر یک - صفر نود ارومیه

هوادار ۲ - ۲ نیروی زمینی

پارس جنوبی جم یک - صفر شهرداری نوشهر

نفت و گاز گچساران یک - صفر داماش گیلان

شناورسازی قشم صفر - یک بعثت کرمانشاه