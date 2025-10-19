لرستان آماده انتخابات؛ تأکید بر انسجام و رضایت مردمی در فرآیند اجرایی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: نرخ مشارکت و امنیت انتخابات از موضوعات بسیار حساس و مهم است و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین مجریان انتخابات، یکی از محورهای اصلی این نشست بود.

وی افزود: در آستانه ورود به فصل انتخابات، ضروری است هماهنگی میان فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت ویژه تقویت شود تا فرآیند برگزاری انتخابات با نظم، امنیت و مشارکت بالا انجام گیرد.

پورعلی تصریح کرد: برنامه‌ریزی منسجم، اقدام مشترک در طرح‌های محله‌محوری، و پیگیری عملکرد مجمع مشورتی فرمانداران از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

جلسات ماهانه برای تقویت هم‌افزایی اداری

معاون استاندار لرستان با اشاره به تصمیم جدید استانداری گفت: بر اساس مصوبه جلسه، مقرر شد هر ماه یک نشست هماهنگی با حضور معاونان سیاسی شهرستان‌ها و به میزبانی یکی از فرمانداری‌ها برگزار شود.

وی هدف از این جلسات را انتقال تجربه، تبادل دیدگاه‌ها و بررسی میدانی مسائل امنیتی و اجرایی شهرستان‌ها عنوان کرد و افزود: تداوم این نشست‌ها به افزایش انسجام، ارتقای بهره‌وری و تسریع در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی کمک می‌کند.

پورعلی در ادامه با اشاره به مأموریت‌های وزارت کشور در حوزه سیاست داخلی گفت: یکی از ارکان اصلی مأموریت وزارت کشور، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات مؤثر و رضایتمندانه به مردم است.

او افزود:تأمین رضایت عمومی، اجرای سیاست‌های دولت در سطوح استانی و شهرستانی و هماهنگی مجموعه فرمانداری‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های ما در برگزاری انتخابات پیش‌روست.