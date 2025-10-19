باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سجاد خلفوند، مسئول بسیج سازندگی لرستان، از فعالیت گسترده نیروهای جهادی در سراسر استان خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار و ۷۶۰ گروه جهادی ثبت‌شده و فعال در لرستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

او افزود:این گروه‌ها ذیل قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در سه حوزه جهاد آبرسانی، آبخوان‌داری، آبخیزداری و طرح آبخیز تا جالیز فعالیت می‌کنند.

آب، زندگی و جهاد در روستاها

خلفوند با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگ آبرسانی گفت: در فاز نخست طرح آبرسانی به روستاها که در هفته دفاع مقدس با حضور وزیر نیرو و معاون هماهنگ‌کننده سپاه افتتاح شد، آبرسانی به ۷۲ روستا به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در ادامه، قراردادی به ارزش ۹۸۰ میلیارد تومان با شرکت آب و فاضلاب منعقد شده تا در مدت ۳۶ ماه، آب سالم و پایدار به ۱۲۰ روستای دیگر استان برسد. جهاد سازندگی متعهد است این پروژه را با سرعت و کیفیت بالا به سرانجام برساند

از خاک تا جالیز؛ جهاد در زمین‌های لرستان

مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه پروژه‌های متعددی در زمینه آبخیزداری و کشاورزی در حال اجراست، ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ پروژه فعال در سطح استان در دست اجراست. همچنین در حوزه آبخیز تا جالیز، ساخت ۴۱ کانال آب‌بر در شهرستان‌های مختلف فعال است.

او یادآور شد: در حالی‌که تعهد ما ساخت ۴۳ کیلومتر کانال برای جهاد کشاورزی بود، تاکنون بیش از ۱۰۰ کیلومتر کار انجام شده است؛ این موفقیت، حاصل همدلی مردم و حضور بی‌وقفه گروه‌های جهادی است.

آبخیزداری در ۱۲ نقطه استان

خلفوند گفت: در حوزه آبخوان‌داری و آبخیزداری در ۱۲ ناحیه و ۱۱ شهرستان مشغول فعالیت هستیم. این طرح با همکاری اداره منابع طبیعی اجرا می‌شود و در فاز اول، ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در حوزه فرهنگی اظهار کرد: در قالب طرح شهید عجمیان و با همکاری اداره نوسازی مدارس، ۳۰۱ مدرسه استان مرمت، بازسازی و شاداب‌سازی شد تا پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

او افزود: در شش‌ماهه گذشته نیز ۵۴ مسجد در زمینه‌های ایزوگام، رنگ‌آمیزی، نظافت و بازسازی مورد مرمت قرار گرفته‌اند

خلفوند در ادامه از پویش همدلی برای محرومان سخن گفت و افزود: در قالب پویش همدلی و مرمت مسکن محرومان، تاکنون ۳۹۵ باب منزل مسکونی متعلق به خانواده‌های کم‌برخوردار، بدسرپرست و بی‌سرپرست در استان بازسازی شده است.

به گفته او، این اقدامات در مناطق محروم و دورافتاده لرستان انجام شده و رضایت گسترده مردم را به همراه داشته است.