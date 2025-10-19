 جانشین دریابانی بندرعباس از یک عملیات منسجم و موفق دریایی و کشف بیش از ۳۱هزار لیتر گازوئیل قاچاق و توقیف ۸ شناور سوختی در سواحل این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمدرضا هادی زاده  در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در پی کسب خبری مبنی بر انتقال  محموله‌ سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات‌ها، مرزبانان پس از گشت‌زنی درحوزه استحفاظی موفق به توقیف ۸ فروند شناور سوختی متعلق به قاچاقچیان شده‌اند.

‌ جانشین دریابانی بندرعباس اظهار داشت: در جریان بازرسی از شناورها  بیش از ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش بیش از ۱۵  میلیارد ریال کشف شده است.

سرهنگ هادی زاده ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان متواری آغاز شده است.

منبع : مرزبانی هرمزگان

