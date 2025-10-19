سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در مطلبی در شبکه ایکس با اشاره به توییت خانم گرتا تونبرگ، کنش‌گر سوئدی مخالف نسل‌کشی فلسطینیان و از شرکت‌کنندگان در کارزار جهانی ناوگان الصمود (پایداری)، در شرح شکنجه‌ها و رفتار‌های بسیار زننده نظامیان رژیم صهیونیستی با وی در دوره بازداشت، نوشت:

برخوردی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز! این شیوه‌ای است که رژیم اسرائیل - همزمان با پول‌پاشی در بین انسان‌رسانه‌های منتخب جهت تطهیر جنایاتش و پرداخت ۷۰۰۰ دلار به ازای هر مطلب به این منظور-  به کار می‌گیرد تا هر انسان شجاعی که در راه حمایت از عدالت و کرامت انسانی برای فلسطینیان شهامت به خرج می‌دهد را مرعوب ساخته و کل جهان را از اعتراض علیه نسل‌کشی و جنایت در غزه و کرانه باختری منصرف کند.

آیا خون بیگناهان و جنایت‌های شنیع را می‌توان با زور یا پول سفیدشویی کرد؟

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی ، حامی فلسطین
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
