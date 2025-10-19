باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامیان گفت: این تخممرغ ها، بدون تاریخ و فاقد مجوزهای قانونی در یکی از سردخانههای این شهرستان نگهداری میشد که توقیف و سردخانه محل نگهداری آن نیز، پلمب شد.
ابوالفضل بولاغی افزود: بخش زیادی از این تخم مرغها بدون مجوز حمل از دامپزشکی و مجوز نگهداری از جهاد کشاورزی، به مدت حدود دو ماه در این سردخانه انبار شده بود.
وی ادامه داد: نمونه برداری از اینمحموله انجام و برای بررسی سلامت آن به آزمایشگاه فرستاده شد.
وی ادامه داد: در صورت تایید سلامت، این محموله با نظارت دادستانی در بازار عرضه خواهد شد.
منبع: دادگستری