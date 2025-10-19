باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت لبنان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی می‌داند که اگر آتش را متوقف کند اختلافات داخلی به سمت تغییر دولت خواهد رفت، بنابراین نتانیاهو تلاش می‌کند با نقض آتش بس وزرای کابینه خود را که مخالف پایان جنگ هستند را راضی نگه دارد.

وی ادامه داد: اسرائیل در توافق مسائلی را مطرح کرده است که مثلاً دولتی خارج از اختیار فلسطینیان شکل بگیرد که البته حماس این مسائل را قبول نکرده است، اگر اسرائیل مجدد بخواهد به غزه حمله کند سودی نخواهد برد و تنها می‌تواند شرایط داخلی خود را کمی کنترل کند.

امانی بیان کرد: پایان جنگ به معنای پایان نتانیاهو است، رژیم صهیونیستی در نبردهای خود به دنبال زدن ضربه برق آسا و تحقق اهداف خود به دنبال آن است اما در جنگ غزه و لبنان نتوانست به اهداف خود برسد،در حالی که در نبردهای پیش از این از این تاکتیک خود بهره میبرد .

سفیر ایران در بیروت تاکید کرد: اکنون اسرائیل در ۸ جبهه می‌جنگد اما اگر این جبهه‌ها بخواهند جنگ را کنار بگذارند وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی بدتر خواهد شد، نتانیاهو اکنون از جمعیتی که دو سال بر سر آنها بمب ریخته می‌ترسد چرا که آینده رژیم در خطر است.

وی ادامه داد: جلوی ایران هسته‌ای گرفتن را مسخره است، چرا که ایران از ابتدا بمب هسته‌ای نداشت و آنها می‌خواستند ایران قوی و پراراده را هدف بگیرند، اسرائیل به دنبال اقدامات صفر و صدی از بین معنا که کار یک کشور یکسره کند. مثلاً در نظر داشت که ایران را تجزیه کند و در یک دالان تاریک فرو ببرد اما نتوانست. با لبنان هم می‌خواست چنین کند اما اکنون حزب الله پراراده و قوی وجود دارد و عزم ماندن دارد.

امانی گفت: اسرائیل تصور می‌کند که با هدف قرار دادن فرماندهان پیروز می‌شود در واقع زمانی این مسئله را می‌توان برد حساب کرد که آن فرماندهان جایگزین نداشته باشند،آن چیزی که اسرائیل را آزار می‌دهد این است که هر تروری در لبنان انجام می‌دهد بسیاری از افراد برای جایگزینی وجود دارند.

سفیر ایران در بیروت ادامه داد: آن اتفاقی که در جهان در حمایت از فلسطین اتفاق افتاد در نوع خود بی‌نظیر است،مسئله فلسطین در تمام مدت این دو سال در افکار عمومی جهان به اوج خود رسید در حالی که صهیونیست‌ها در اوج نفرت قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: اکنون ما بالاترین قدرت موشکی جهان هستیم، اسرائیل یک سری امکاناتی دارد مثلاً می‌آید روز اول یک فرمانده ما را شهید می‌کند.اما سوال اینجاست که این رژیم در روز اول جنگ با دانشمند هسته‌ای چه کار داشت؟

امانی گفت: فکر نمی‌کنم که رژیم صهیونیستی بخواهد روند موجود آتش بس را بر هم بزند چرا که دیگر توانایی جنگ ندارد البته شاید بعید باشد که ترامپ بخواهد توافقی که به اصطلاح خودش ایجاد کرده را بر هم بزند.

سفیر ایران در بیروت تصریح کرد: آنچه که در غزه در طوفان الاقصی علی رغم اتفاقات دردناک روی داد در راه یک آرمان مقدس بود،و بر اساس یک تکلیفی حمایت شد. بنابراین اگر به اصل مقاومت ایمان داشته باشیم مسیری که در این جریان طی شد پشیمانی ندارد چرا که اقدامات نتانیاهو به گونه‌ای است که در نابودی خودش شراکت دارد.