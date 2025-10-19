باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش منابع عبری، مقامات صهیونیست در هفتههای اخیر تلاشهایی را برای استفاده از ظرفیت چهرههای مشهور فضای مجازی و کمپینهای تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی آغاز کردهاند تا روایت رسمی خود از تحولات غزه را تقویت کرده و وجهه جهانی این رژیم را بهبود بخشند.
با این حال، همزمان با این تلاشها، هزاران نفر در شهرهای بزرگ آمریکا از جمله نیویورک، لسآنجلس، شیکاگو و واشنگتن دیسی به خیابانها آمدهاند و با برگزاری تظاهرات گسترده، از مردم فلسطین حمایت و مخالفت خود را با سیاستهای اسرائیل اعلام کردهاند.