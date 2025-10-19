مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان اعلام کرد که پنج اثر معنوی این استان به تازگی در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند. با این ثبت، شمار آثار معنوی لرستان به ۹۵ اثر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، خبر داد: در تازه‌ترین مرحله از ثبت ملی، پنج اثر ناملموس استان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: سه مورد از این آثار شامل مهارت پخت غذاهای محلی، کارآواها یا موسیقی‌های محلی هنگام کار و ثبت لالایی‌های محلی لری است که از جمله کهن‌ترین جلوه‌های هنر موسیقیایی در لرستان هستند.

رشد چشمگیر میراث معنوی استان

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان تأکید کرد: با ثبت این پنج اثر، آثار لرستان در حوزه میراث ناملموس کشور به ۱۷۴ اثر و ثبت آثار معنوی لرستان به ۹۵ اثر می‌رسد.

این ثبت تازه، اهمیت حفظ و معرفی هنرهای سنتی و مهارت‌های بومی استان را بیش از پیش نشان می‌دهد و فرصتی برای معرفی فرهنگ و میراث معنوی لرستان در سطح ملی فراهم می‌کند.

