باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، خبر داد: در تازه‌ترین مرحله از ثبت ملی، پنج اثر ناملموس استان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: سه مورد از این آثار شامل مهارت پخت غذاهای محلی، کارآواها یا موسیقی‌های محلی هنگام کار و ثبت لالایی‌های محلی لری است که از جمله کهن‌ترین جلوه‌های هنر موسیقیایی در لرستان هستند.

رشد چشمگیر میراث معنوی استان

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان تأکید کرد: با ثبت این پنج اثر، آثار لرستان در حوزه میراث ناملموس کشور به ۱۷۴ اثر و ثبت آثار معنوی لرستان به ۹۵ اثر می‌رسد.

این ثبت تازه، اهمیت حفظ و معرفی هنرهای سنتی و مهارت‌های بومی استان را بیش از پیش نشان می‌دهد و فرصتی برای معرفی فرهنگ و میراث معنوی لرستان در سطح ملی فراهم می‌کند.