باشگاه خبرنگاران جوان _ دهقان گفت: هیچ‌گونه انفجار یا حادثه‌ای در بندر دیر رخ نداده است.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی یادشده مربوط به درختان کهور و نیزارهای اطراف خیابان حافظ و چهارراه مطاف بوده است یادآور شد: با حضور به موقع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی آتش‌سوزی به سرعت مهار شد.

دهقان تصریح کرد: این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به دنبال نداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از شهروندان خواست اخبار مربوط به حوادث را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

وی گفت: برهمین اساس مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار در بندر دیر تکذیب می شود.

منبع ایرنا