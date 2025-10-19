فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی خطاب به رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح یمن بر آمادگی کامل سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سرلشکر محمد پاکپور به شرح زیر است:

«برادر عالیقدر سرتیپ یوسف حسن المدانی 

رئیس مکرم ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور یمن 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

شهادت سرافرازانه سردار بزرگ اسلام، سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح یمن و جمعی از یاران وفادار ایشان در حمله جنایت‌بار رژیم تروریست و منحوس صهیونیستی را به ملت مقاوم یمن، خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های مسلح یمن و جبهه پرافتخار مقاومت اسلامی تسلیت و تبریک عرض می‌نمایم.

جهاد ماندگار ایشان در دفاع از عزت و تمامیت ارضی یمن و مقابله پیروزمندانه درقبال جنایات دشمن صهیونی، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ مجاهدان یمنی ثبت و ضبط کرد. بی‌شک برکات تدبیر و جهاد مقدس ایشان هرگز از دست نخواهد رفت.

همان‌گونه که در بیانیه نخستین خود با بصیرت و صلابت فرمودید، این شهادت‌ها، عزم یمن قهرمان و سربلند را در مقابله با دشمنان قسم‌خورده امت اسلامی و در ادامه راه مبارزه و دفاع از ظلم ستیزان و حق طلبان عالم به ویژه ملت فلسطین و غزه مظلوم استوارتر و مصمم‌تر می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند شهدای جبهه مقاومت و آزادی قدس شریف، آمادگی کامل خود را برای تقویت پیوند‌های ایمانی و راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن در مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل اعلام می‌دارد.

در همین راستا، با نهایت افتخار و احترام، انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور یمن را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. حضور جنابعالی، که خود از فرماندهان برجسته و مجاهدان نستوه مقاومت اسلامی و تاریخ ساز یمن هستید، نویدبخش استمرار راه پرافتخار شهید الغماری و تقویت جبهه مقاومت در برابر دشمنان امت اسلامی خواهد بود.

از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق روزافزون، عزت، سلامت و پیروزی در این سنگر خطیر مسئلت دارم.»

منبع: سپاه نیوز

