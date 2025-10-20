عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گوید که رضا درویش در سال‌های اخیر رابطه اش با هواداران و رسانه‌ها را به سمت تنش برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین خیبری  عضو  سابق هیئت مدیره  باشگاه پرسپولیس درباره جدایی رضا درویش از سرخپوشان اظهار کرد: درویش اشکالش این بود که  در سال‌های اخیر رابطه‌‌اش با هواداران و رسانه‌ها را به سمت تنش برد.آقای درویش! وقتی شما  مهاجم ندارید چرا دورسون را رد کردید؟ به هر حال او  زحمات خود را در پرسپولیس کشید. البته همه ما در جایگاه مدیریتی اشکالاتی داریم.  درویش نقل و انتقالات را خوب شروع کرد، اما  در پست مهاجم فقط علیپور را دارد. البته  خط قرمز پرسپولیس، احترام به بزرگانش است.هاشمیان شخصیت بزرگی دارد.

خیبری درباره اینکه وحید هاشمیان هم جایگاه متزلزلی در تیم پرسپولیس دارد، گفت: فکر می‌کنم هاشمیان با فرهنگ فوتبال ایران آشنا نبود، چون سال‌ها خارج از ایران بود. اگر بیشتر تجربه کسب می کرد و بعد به پرسپولیس می آمد شاید بهتر بود. البته نباید ایشان را به خاطر نتایج ضعیف تخریب کنیم.  ما الان نقد می کنیم، اما  نباید همه چیز را سیاه ببینیم.  بانک شهر به عنوان مالک باشگاه پرسپولیس  باید مدیر خوب برای این باشگاه  بگذارد و نظارت کند. خواهش می کنم مراعات هواداران پرسپولیس را کنید چون تمام دارایی پرسپولیس هوادارانش است.  مهم ترین مولفه برای مدیریت پرسپولیس، تعصب آن شخص به پرسپولیس است و اینکه تخصص داشته باشد. 

