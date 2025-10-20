سرمربی سابق پرسپولیس آب پاکی بر روی دست سرخپوشان ریخت و بیان کرد که در شرایط فعلی نمی‌توانم به پرسپولیس ملحق شوم.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس بعد از باخت به تیم خیبر خرم آباد دچار تغییر و تحولات مدیریتی شد و رضا درویش از مدیرعاملی سرخپوشان کنار رفت و حالا هم قرار است تغییراتی در نیمکت فنی پرسپولیس ایجاد شود. 

در حالی که هنوز تکلیف وحید هاشمیان مشخص نشده است، اما گمانه زنی ها در مورد جانشین هاشمیان مطرح شده است که برانکو  ایوانکوویچ، مربی کروات محبوب و موفق سابق پرسپولیس  بار دیگر به عنوان گزینه جدی سرخپوشان برای هدایت این تیم مطرح شد. 

برانکو  مذاکره با باشگاه پرسپولیس را تایید کرد، اما بازگشت خود به این تیم را منتفی دانست. 

برانکو گفت:« امروز با آقای اینانلو که تصور می‌کنم مدیرعامل بعدی پرسپولیس خواهند بود، صحبت کردم. به ایشان توضیح دادم که در یک موقعیت دشوار هستم و ترجیح می‌دهم فعالیت خود را در سطح تیم‌های ملی ادامه دهم. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توانم به پرسپولیس ملحق شوم.»

سرمربی سابق پرسپولیس گفت:« همچنین به ایشان گفتم که در حال فکر کردن و نهایی کردن یک تصمیم مهم در زندگی‌ام هستم؛ اینکه آیا کلاً می‌خواهم به مربیگری ادامه بدهم یا نه. همان‌طور که گفتم، فعلاً ترجیحم کار در تیم ملی است، یا شاید هم متوقف کردن این حرفه که سال‌ها در آن حضور داشتم.»

بدین ترتیب نام برانکو ایوانکوویچ از لیست گزینه‌های هدایت پرسپولیس خارج شد  و هیئت‌مدیره باشگاه باید تکلیف سرمربی سرخپوشان را مشخص کند تا زمان از دست نرود.  

