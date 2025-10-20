تیم‌های فوتبال تراکتور و شارجه امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف یکدیگر می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب به مصاف تیم فوتبال شارجه امارات  در ورزشگاه اختصاصی شارجه می‌رود.  

تراکتوری‌ها در ۲ بازی قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا برابر تیم‌های شباب الاهلی و الوحده امارات به تساوی دست یافت و با  ۲ امتیاز در رتبه  هشتم جدول رده بندی منطقه غرب این رقابت‌ها قرار گرفتند.  

شاگردان اسکوچیچ محکوم به برد برابر حریف اماراتی خود هستند تا همچنان امیدوار برای صعود بمانند وگرنه عدم پیروزی در این بازی می‌تواند ادامه راه را برای آنها سخت کند.

شاگردان دراگان اسکوچیچ هنوز موفق به شکست حریفی آسیایی نشده‌اند و با توجه به اینکه در مرحله گروهی با هیچ‌یک از نمایندگان عربستان دیدار نخواهند داشت، انتظار از آنها صعود به مرحله حذفی است.

نکته جالب توجه این است که تراکتور ۱۶ روز هست که از مسابقات رسمی به دور است.   آنها  در چارچوب هفته ششم لیگ برتر (۱۲ مهر) در خانه فولاد خوزستان به میدان رفتند و بازی هفته هفتم این تیم برابر ملوان در روز ۲۴ مهر به خاطر حضور پنج ملی‌پوش در لیست امیر قلعه‌نویی به زمان دیگری موکول شد.

اسکوچیچ در بازی امروز نمی‌تواند از دوماگوی دروژدک به خاطر محرومیت و اودیل خامروبکوف به علت مصدومیت استفاده کند، با این حال مهدی ترابی از بند مصدومیت رهایی یافته و می‌تواند در ترکیب یا به عنوان یکی از مهره‌های تعویضی سرخپوشان به زمین برود.  

در آن طرف، تیم شارجه  در لیگ برتر امارات عملکرد ضعیفی داشته است. شاگردان میلوش میلوشویچ در پایان هفته ششم تنها ۷ امتیاز گرفته‌اند تا تیم دهم جدول ۱۴ تیمی امارات باشند. البته این تیم اماراتی در لیگ نخبگان عملکرد بهتری ارائه کرده و این تیم  با ۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

 لوانزینیو، اوسمان کامارا، ایگور کرونادو، عادل تارابت، فیراس بن لاربی، مارکوس ملونی، چو یو مین، ری ماناژ، گرونیمو پوبلته، کایو، گویلرمه بیرو، مارکو کاتانیچ و دیوید پتروویچ مهم‌ترین بازیکنان تیم شارجه هستند.

تیم شارجه که هر ۲ دیدار خود را برابر حریفان قطری برگزار کرده، در بازی اول مقابل الغرافه برنده شده و در گام دوم در خانه السد به تساوی رضایت داده است.

تیم‌های تراکتور و شارجه تا به حال ۳ بار رودرروی هم ایستاده‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و یک بازی هم با تساوی تمام شده است. آخرین بازی ۲  تیم در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا در سال ۱۴۰۲ با برتری ۳ بر یک شارجه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به پایان رسید تا نماینده ایران به مرحله گروهی راه پیدا نکند و به سطح پایین‌تر لیگ قهرمانان برود.

قضاوت این مسابقه بر عهده کیم جونگ هیونگ کره‌ای خواهد بود.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور تبریز ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
سید صالحی:
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
آخرین اخبار
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲-۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت