باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب به مصاف تیم فوتبال شارجه امارات در ورزشگاه اختصاصی شارجه می‌رود.

تراکتوری‌ها در ۲ بازی قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا برابر تیم‌های شباب الاهلی و الوحده امارات به تساوی دست یافت و با ۲ امتیاز در رتبه هشتم جدول رده بندی منطقه غرب این رقابت‌ها قرار گرفتند.

شاگردان اسکوچیچ محکوم به برد برابر حریف اماراتی خود هستند تا همچنان امیدوار برای صعود بمانند وگرنه عدم پیروزی در این بازی می‌تواند ادامه راه را برای آنها سخت کند.

شاگردان دراگان اسکوچیچ هنوز موفق به شکست حریفی آسیایی نشده‌اند و با توجه به اینکه در مرحله گروهی با هیچ‌یک از نمایندگان عربستان دیدار نخواهند داشت، انتظار از آنها صعود به مرحله حذفی است.

نکته جالب توجه این است که تراکتور ۱۶ روز هست که از مسابقات رسمی به دور است. آنها در چارچوب هفته ششم لیگ برتر (۱۲ مهر) در خانه فولاد خوزستان به میدان رفتند و بازی هفته هفتم این تیم برابر ملوان در روز ۲۴ مهر به خاطر حضور پنج ملی‌پوش در لیست امیر قلعه‌نویی به زمان دیگری موکول شد.

اسکوچیچ در بازی امروز نمی‌تواند از دوماگوی دروژدک به خاطر محرومیت و اودیل خامروبکوف به علت مصدومیت استفاده کند، با این حال مهدی ترابی از بند مصدومیت رهایی یافته و می‌تواند در ترکیب یا به عنوان یکی از مهره‌های تعویضی سرخپوشان به زمین برود.

در آن طرف، تیم شارجه در لیگ برتر امارات عملکرد ضعیفی داشته است. شاگردان میلوش میلوشویچ در پایان هفته ششم تنها ۷ امتیاز گرفته‌اند تا تیم دهم جدول ۱۴ تیمی امارات باشند. البته این تیم اماراتی در لیگ نخبگان عملکرد بهتری ارائه کرده و این تیم با ۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

لوانزینیو، اوسمان کامارا، ایگور کرونادو، عادل تارابت، فیراس بن لاربی، مارکوس ملونی، چو یو مین، ری ماناژ، گرونیمو پوبلته، کایو، گویلرمه بیرو، مارکو کاتانیچ و دیوید پتروویچ مهم‌ترین بازیکنان تیم شارجه هستند.

تیم شارجه که هر ۲ دیدار خود را برابر حریفان قطری برگزار کرده، در بازی اول مقابل الغرافه برنده شده و در گام دوم در خانه السد به تساوی رضایت داده است.

تیم‌های تراکتور و شارجه تا به حال ۳ بار رودرروی هم ایستاده‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و یک بازی هم با تساوی تمام شده است. آخرین بازی ۲ تیم در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا در سال ۱۴۰۲ با برتری ۳ بر یک شارجه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به پایان رسید تا نماینده ایران به مرحله گروهی راه پیدا نکند و به سطح پایین‌تر لیگ قهرمانان برود.

قضاوت این مسابقه بر عهده کیم جونگ هیونگ کره‌ای خواهد بود.