باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مریم کوشکی، با تأکید بر اهمیت جایگاه سالمندان در جوامع بشری و آموزه‌های دینی، اعلام کرد: «با توجه به اینکه ۱۲.۱۸ درصد جمعیت استان سالمند هستند، هفته ملی سالمندان فرصت مغتنمی است تا در راستای ایجاد جامعه سالمند همراه با سلامت جسمی و روانی، حمایت و امنیت، مشارکت و دسترسی به آموزش‌های خودمراقبتی و مهارت‌آموزی به سالمندان گام برداریم.»

کوشکی افزود: «با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح می‌توان از تجربه‌ها و خرد این ذخایر ارزشمند که برکت‌های زندگی در خانواده هستند استفاده کرد و شاهد کاهش ناتوانی و عوارض کهولت سن در جمعیت سالمندان بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، جلال‌الدین امیری، درباره وضعیت جمعیت استان گفت: «مسئله جوانی جمعیت، موضوعی گسترده و ملی است و شاخص‌های آن نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشور دارند.»

او ادامه داد: «نرخ فرزندآوری در کشور به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده و زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده است. مسائل اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی در این زمینه دارند که باید با برنامه‌ریزی دقیق به آن‌ها رسیدگی شود.»

امیری همچنین تأکید کرد: «آسیب‌های تک‌فرزندی و بدون‌فرزندی قابل چشم‌پوشی نیست. خانواده‌هایی که توان فرزندآوری دارند باید شناسایی و با ارائه مشاوره‌های تخصصی به سمت فرزندآوری سوق داده شوند.»

مرکز درمان ناباروری؛ راهکاری برای حمایت از خانواده‌ها

امیری درباره اقدامات دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حوزه درمان ناباروری گفت: «راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری در بیمارستان عسلیان خرم‌آباد انجام شده و می‌تواند نقش مؤثری در ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های نابارور و افزایش نرخ تولد ایفا کند.»

وی افزود: «شناسایی و هدایت زوج‌های نابارور به این مرکز نه‌تنها به حل مشکلات درمانی آنان کمک می‌کند، بلکه در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.»

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: «دانشگاه در راستای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت برنامه‌های متعددی از جمله تقویت خدمات مشاوره‌ای، غربالگری ناباروری، آموزش‌های سلامت باروری و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی را دنبال می‌کند.»

لرستان با ۱۲.۱۸ درصد جمعیت سالمند، در حال عبور از چالش پیری جمعیت است و کاهش نرخ باروری، زنگ خطری برای آینده جمعیتی استان محسوب می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های سلامت باروری، آموزش خانواده‌ها و حمایت از زوج‌های نابارور می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند، اما موفقیت آن نیازمند هم‌افزایی نهادهای درمانی و اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است.

کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج، چالش‌های خاموشی هستند که بدون اقدام فوری می‌توانند اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای بر استان و کشور بگذارند.

ایجاد مراکز تخصصی و ارائه مشاوره‌های جمعیتی، گام نخست در مسیر تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی و حمایت از خانواده‌هاست.