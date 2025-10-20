باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، صیادی، با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: «خرید تضمینی گندم از ۵۴۰ هزار تن در سال ماقبل، به ۲۱۹ هزار تن رسید، در حالی که شرایط بارشی مشابه بود.»
او افزود: «کاهش بارشها تهدیدی جدی برای کشاورزی استان است؛ سال گذشته بارشها نسبت به سال قبل ۳۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۰ درصد کاهش داشت.»
صیادی ارزش گندم خریداریشده را ۹۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد، اما خسارت ناشی از خشکسالی تنها در بخش گندم حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد. وی تأکید کرد: «بخش کشاورزی استان با خسارتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شده و دولت برای جبران آن بیمه فراگیر کشاورزی را اجرا کرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «برآورد خسارتها از طریق سامانه RS و بازدیدهای میدانی انجام شده و غرامتها تا آبانماه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.»
صیادی در ادامه تأکید کرد: «بیمه کشاورزی یک فعالیت تجاری نیست، بلکه متکی به حمایتهای دولتی است و پرداختها تنها بخشی از خسارتها را جبران میکند.»
ذخایر آبی لرستان در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، داریوش حسننژاد، وضعیت سدهای استان را نگرانکننده توصیف کرد: «در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است و حجم آب موجود در پشت سدها ۲۰.۶۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش دارد.»
وی افزود: «سدهای ایوشان و خانآباد به ترتیب ۷۸ و ۳۳ درصد کاهش حجم آب نسبت به سال گذشته داشتهاند و ورودی مجموع سدها تنها ۰.۱۸ مترمکعب بر ثانیه در برابر ۱.۹۵ مترمکعب خروجی است، که نشان میدهد برداشت و مصرف آب از ورودیها بیشتر است.
حسننژاد با اشاره به حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگهاله، خانآباد، کزنار و حوضیان گفت: «سد خانآباد الیگودرز با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بالاترین رشد حجم آب را داشته است.»
هشدار به کشاورزان؛ ضرورت تغییر الگوی کشت
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با تأکید بر صرفهجویی در مصرف آب و رعایت الگوی کشت گفت: «با توجه به کاهش قابلملاحظه حجم آب پشت سدها و مصرف بالای بخش کشاورزی، همکاری کشاورزان برای مدیریت منابع آبی ضروری است.»
وی هشدار داد: «تداوم روند فعلی میتواند آسیب جدی به منابع زیرزمینی، سفرههای آب و پایداری کشاورزی استان وارد کند.»