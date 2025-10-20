۲ گل از رافائل لیائو باعث شد میلان شکست مقابل فیورنتینا را با یک برتری ارزشمند عوض کند .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب هفته هفتم سری آ ایتالیا، میلان در سن سیرو با نتیجه ۲-۱ فیورنتینا را شکست داد تا با توجه به شکست رم و ناپولی، به تنهایی صدرنشین سری آ شود.
برخلاف نیمهی اول بازی که کماتفاق دنبال شد، در نیمهی دوم شاهد به ثمر رسیدن سه گل و حوادث زیادی بودیم. ابتدا فیورنتینا بود که روی ارسال خوب فاجیولی و فرصتطلبی رابین گوزنس به گل رسید. برتری ویولا دوام چندانی نیاورد و رافائل لیائو با یک شوت از پشت محوطه به زیبایی دروازهی داوید دخیا را باز کرد و بازی را به تساوی کشید. در ادامه روی پنالتیای که سانتیاگو خیمنز گرفت، رافائل لیائو گل پیروزیبخش روسونری در این بازی را در دقیقهی ۸۶ از روی نقطهی پنالتی به ثمر رساند.
فیورنتینای استفانو پیولی با این شکست با کسب تنها سه امتیاز در رده هجدهم جدول سری آ قرار گرفته است و جای این سرمربی با شکست مقابل تیم سابقش متزلزل تر شد.