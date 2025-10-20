شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر مادر شهید عباس محمدی در روستای کل نعتو از توابع شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه حسینی مادر شهید والامقام عباس محمدی، پس از سال‌ها صبر و افتخار، به فرزند شهیدش پیوست. فاطمه حسینی مادر شهید عباس محمدی از شهدای شهرستان صالح‌آباد، که سال‌ها رنج فراق فرزندش را با صبر و افتخار تحمل کرد، دار فانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست. پیکر پاک این بانوی فداکار، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار، نیرو‌های نظامی، انتظامی، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و اهالی محله در روستای کل نعتو تشییع و در جوار آرامگاه فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. شهید والامقام عباس محمدی در دوم خردادماه سال ۱۳۳۷ در خانواده‌ای مومن و مذهبی در روستای کل نعتو از توابع شهرستان صالح‌آباد دیده به جهان گشود.

وی که از پرسنل فداکار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود، در انجام مأموریت‌های محوله همواره نمونه‌ای از ایثار و شجاعت بود.

این شهید بزرگوار سرانجام در بیست و پنجم مردادماه سال ۱۳۸۱، حین درگیری با اشرارمسلح وافاغنه در ارتفاعات منطقه تایباد، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

منبع:فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

ز وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، شهدای دفاع مقدس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
فیلمی از فعالیت‌های جهادی و مراسم با شکوه تشیع جنازه شهید محمد سهرابی در یک نگاه
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای قطن‌آباد نیشابور همزمان با هفته دولت
شهروندخبرنگار گلستان؛
وداع مردم گالیکش با شهید امنیت حسن تولی + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خریداران خودروی سهند همچنان در صف انتظار تحویل خودرو
تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی
آخرین اخبار
تصاویری از وداع با شکوه اهالی روستای کل نعتو با مادر شهید عباس محمدی
خریداران خودروی سهند همچنان در صف انتظار تحویل خودرو
حل مشکل شبکه توزیع آبرسانی ٣۵۰ آزبست خیابان ١۵ خرداد نیشابور
بازدید گردشگران از محوطه تاریخی ویگل در حاشیه جشنواره مرنجاب + فیلم
بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از تصفیه فاضلاب نیشابور + عکس
افتتاح مدرسه ۷ کلاسه شهدای بانک ملی شهر زرنق هریس + عکس
فیلمی از فعالیت‌های جهادی و مراسم با شکوه تشیع جنازه شهید محمد سهرابی در یک نگاه
انباشت زباله در برخی معابر ساری صدای اهالی را درآورد
فیلمی از حال و روز این روز‌های قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران
قابی زیبا از طبیعت سرسبز جوزار بکش نوراباد ممسنی
نارضایتی اهالی خیابان شهید عباسی شهرری از ادامه دار شدن بن‌بست‌سازی