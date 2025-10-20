شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر مادر شهید عباس محمدی در روستای کل نعتو از توابع شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه حسینی مادر شهید والامقام عباس محمدی، پس از سال‌ها صبر و افتخار، به فرزند شهیدش پیوست. فاطمه حسینی مادر شهید عباس محمدی از شهدای شهرستان صالح‌آباد، که سال‌ها رنج فراق فرزندش را با صبر و افتخار تحمل کرد، دار فانی را وداع گفت و به ملکوت اعلی پیوست. پیکر پاک این بانوی فداکار، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار، نیرو‌های نظامی، انتظامی، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان محلی و اهالی محله در روستای کل نعتو تشییع و در جوار آرامگاه فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. شهید والامقام عباس محمدی در دوم خردادماه سال ۱۳۳۷ در خانواده‌ای مومن و مذهبی در روستای کل نعتو از توابع شهرستان صالح‌آباد دیده به جهان گشود.

وی که از پرسنل فداکار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود، در انجام مأموریت‌های محوله همواره نمونه‌ای از ایثار و شجاعت بود.

این شهید بزرگوار سرانجام در بیست و پنجم مردادماه سال ۱۳۸۱، حین درگیری با اشرارمسلح وافاغنه در ارتفاعات منطقه تایباد، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

منبع:فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

