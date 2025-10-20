رئال مادرید با برتری ۱ - ۰ مقابل ختافه ۹ نفره، پیش از ال‌کلاسیکوی حساس لالیگا، به صدر جدول رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب هفته نهم لالیگا، رئال مادرید مهمان ختافه بود. در دیداری که تنها دقایق پایانی‌اش هیجان داشتند، شاگردان ژابی آلونسو موفق شدند در خانه ختافه با نتیجه ۱-۰ به پیروزی برسند. بازی تا دقایق پایانی گلی نداشت، اما ۱۰ نفره شدن میزبان و سپس گل کیلیان امباپه، سرنوشت بازی را عوض کرد و سه امتیاز حساس را به سبد کهکشانی‌ها ریخت. ختافه بعد از گل رئال یک اخراجی دیگر هم داد تا بازی را ۹ نفره به پایان برساند.

رئال حالا با این برد خفیف به روحیه خوب به استقبال دو جدال حساس پیش رویش خواهد رفت. ابتدا مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان و سپس برابر بارسلونا در لالیگا. رئال مادرید با کسب هشتمین پیروزی در ۹ هفته اول لالیگای اسپانیا، با ۲۴ امتیاز در صدر جدول این مسابقات قرار گرفت. بارسلونا با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

