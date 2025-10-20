فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از دستگیری سارق طلاجات در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات در شهر زیرکوه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی یک سارق را در این خصوص شناسایی کرده که پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم دستگیر شد.

بیشتر بخوانید

سرهنگ سلمانی اظهار کرد: متهم با توجه به مستندات موجود در بازجویی‌های پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف کرده و اموال مسروقه که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: دستگیری سارق ، سرقت طلا
خبرهای مرتبط
روند افزایشی سرقت‌های خُرد در خراسان جنوبی
دستبند پلیس بر دستان سارق طلا
دستگیری سارق طلا و ۳ مالخر در بیرجند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۷ رتبه کشوری جشنواره خوارزمی از آن دانش آموزان خراسان جنوبی
دستگیری سارق طلاجات کمتر از ۸ ساعت در زیرکوه
۸۶ درصد از ظرفیت سد‌های مخزنی خراسان جنوبی خالی‌است
آخرین اخبار
۸۶ درصد از ظرفیت سد‌های مخزنی خراسان جنوبی خالی‌است
دستگیری سارق طلاجات کمتر از ۸ ساعت در زیرکوه
۱۷ رتبه کشوری جشنواره خوارزمی از آن دانش آموزان خراسان جنوبی