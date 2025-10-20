فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه از دستگیری سارق طلاجات در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ سلمانی فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات در شهر زیرکوه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی یک سارق را در این خصوص شناسایی کرده که پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم دستگیر شد.

سرهنگ سلمانی اظهار کرد: متهم با توجه به مستندات موجود در بازجویی‌های پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف کرده و اموال مسروقه که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.