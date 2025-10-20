باشگاه خب نگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشمبه حتی پس از آنکه حماس در بیانیه‌ای رسمی، مسئولیت حادثه رفح را رد کرد و مقامات کاخ سفید تایید کردند که دو سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار مهمات منفجر نشده، کشته شده‌اند، نه توسط حماس یا هیچ جناح فلسطینی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به حماس اتهام‌زنی کرد.

او در ادامه ادعا کرد که حماس «در حال تیراندازی بوده است و ما فکر می‌کنیم شاید رهبری در آن دخیل نباشد، بلکه برخی از سربازان حماس در آن دست دارند. اما در هر صورت، با این موضوع به شدت، اما به درستی برخورد خواهد شد.»

شایان ذکر است که ساعاتی پیش رسانه های اسرائیلی از کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در یک حادثه امنیتی در رفح د ر جنوب نوار غزه خبر دادند.

این منابع از زخمی شدن ۲ سرباز دیگر در این حادثه نیز خبر دادند. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم در حال بمباران جنوب نوار غزه است.

منبع: قدس نیوز