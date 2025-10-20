باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی فوتبال در رده سنی زیر ۲۰ سال به میزبانی شیلی به پایان رسید. در دیدار فینال این رقابت‌ها تیم ملی فوتبال مراکش و آرژانتین به مصاف هم رفتند.

مراکش در دیدار نهایی دست به خلق شگفتی بزرگی زد و توانست در دیدار فینال با دو گل آرژانتین را شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ عنوان قهرمانی را در این رده سنی به دست آورد.

عثمان معما از مراکش هم توانست عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها را از آن خود کند.

فوتبال مراکش در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته است؛ به طوری که تیم ملی این کشور هم در جام جهانی ۲۰۲۲ به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود.

پیام مسی پس از ناکامی آلبی‌سلسته برابر مراکش

لیونل مسی بعد از شکست تیم ملی فوتبال جوانان آرژانتین در دیدار فینال جام جهانی پیامی را منتشر کرد. در پیام او آمده است: «بچه‌ها سرتان را بالا بگیرید. شما در این رقابت‌ها شگفت‌انگیز بودید. با آنکه همه آرزو داشتند شما جام قهرمانی را بالای سر ببرید، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. البته همه ما از نمایش شما احساس خوشحالی و به خود افتخار می‌کنیم که شما چگونه با قلبتان از این پیراهن دفاع کردید.»

آرژانتین شانس اول قهرمانی این رقابت‌ها بود، اما در دیدار فینال برابر مراکش با دو گل شکست خورد و از بالابردن جام قهرمانی بازماند.