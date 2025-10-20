تیم ملی فوتبال مراکش با شکست‌دادن آرژانتین قهرمان جام جهانی جوانان زیر ۲۰ سال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جام جهانی فوتبال در رده سنی زیر ۲۰ سال به میزبانی شیلی به پایان رسید. در دیدار فینال این رقابت‌ها تیم ملی فوتبال مراکش و آرژانتین به مصاف هم رفتند.

مراکش در دیدار نهایی دست به خلق شگفتی بزرگی زد و توانست در دیدار فینال با دو گل آرژانتین را شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ عنوان قهرمانی را در این رده سنی به دست آورد.

عثمان معما از مراکش هم توانست عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها را از آن خود کند.

فوتبال مراکش در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته است؛ به طوری که تیم ملی این کشور هم در جام جهانی ۲۰۲۲ به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود.

پیام مسی پس از ناکامی آلبی‌سلسته برابر مراکش

لیونل مسی بعد از شکست تیم ملی فوتبال جوانان آرژانتین در دیدار فینال جام جهانی پیامی را منتشر کرد. در پیام او آمده است: «بچه‌ها سرتان را بالا بگیرید. شما در این رقابت‌ها شگفت‌انگیز بودید. با آنکه همه آرزو داشتند شما جام قهرمانی را بالای سر ببرید، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. البته همه ما از نمایش شما احساس خوشحالی و به خود افتخار می‌کنیم که شما چگونه با قلبتان از این پیراهن دفاع کردید.»

آرژانتین شانس اول قهرمانی این رقابت‌ها بود، اما در دیدار فینال برابر مراکش با دو گل شکست خورد و از بالابردن جام قهرمانی بازماند.

برچسب ها: جام جهانی جوانان ، تیم ملی فوتبال آرژانتین
خبرهای مرتبط
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی
کلمبیا روی سکوی سوم جام جهانی فوتبال جوانان
صعود آرژانتین و مراکش به فینال جام‌جهانی زیر۲۰ سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
آخرین اخبار
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲-۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت