جاده چالوس به علت عبور احشام، تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه به دلیل عبور احشام مسدود بوده و تردد از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

رانندگان در این مسیر از تهران تا محدوده کندوان مجاز به تردد هستند و عبور از مسیر پل زنگوله تا شهرستان چالوس در این بازه زمانی ممنوع است. این افراد می‌توانند از محور فیروزکوه، محور هراز و آزادراه قزوین–رشت استفاده کنند.

تردد خودرو‌ها اکنون در محور‌های هراز و فیروزکوه اکنون روان است.

ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران