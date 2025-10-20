باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوش اسنوکر که به عنوان تنها نماینده ایران در این مسابقات حضور داشت در نخستین دیدارش در مرحله اصلی این رقابت‌ها به مصاف (بن وولاستون از انگلستان) رفت و با نتیجه چهار بر دو مغلوب حریفش شد و از ادامه مسابقات بازماند.

در این رقابت‌ها ۶۴ بازیکن برتر تور حرفه‌ای اسنوکر جهانی حضور دارند. مدافع عنوان قهرمانی کایرن ویلسون انگلیسی است که سال ۲۰۲۴ با پیروزی ۹ بر ۳ مقابل جاد ترامپ به مقام قهرمانی دست یافته بود.

امیر سرخوش، دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران، نیز پیشتر در مرحله انتخابی این مسابقات شکست خورد و از صعود به مرحله اصلی بازماند.