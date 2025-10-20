حسین وفایی با شکست برابر حریفش در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی در سالن واترفرانت شهر بلفاست ایرلند شمالی از دور رقابت‌ها حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوش اسنوکر که به عنوان تنها نماینده ایران در این مسابقات حضور داشت در نخستین دیدارش در مرحله اصلی این رقابت‌ها به مصاف (بن وولاستون از انگلستان) رفت و با نتیجه چهار بر دو مغلوب حریفش شد و از ادامه مسابقات بازماند.

در این رقابت‌ها ۶۴ بازیکن برتر تور حرفه‌ای اسنوکر جهانی حضور دارند. مدافع عنوان قهرمانی کایرن ویلسون انگلیسی است که سال ۲۰۲۴ با پیروزی ۹ بر ۳ مقابل جاد ترامپ به مقام قهرمانی دست یافته بود.

امیر سرخوش، دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران، نیز پیشتر در مرحله انتخابی این مسابقات شکست خورد و از صعود به مرحله اصلی بازماند.

برچسب ها: اسنوکر ، مسابقات جهانی اسنوکر
خبرهای مرتبط
پیروزی نماینده ایران در مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند
مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد - انگلستان؛
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
آخرین اخبار
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲-۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت