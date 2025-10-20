باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای تسریع در اجرای پروژه‌ها گفت:توسعه فیبر نوری علاوه بر پایداری و امنیت بالا، هزینه‌های ارائه خدمات را کاهش داده و بستر مناسبی برای خدمات دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌کند.

حاتمی‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه فیبر نوری در روستاهای پرجمعیت اعلام کرد:«پوشش ارتباطی در روستاهای غرب استان البرز هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد است و روستاهای باقی‌مانده در برنامه توسعه قرار دارند؛ ارتقای سایت‌های موجود و احداث سایت‌های جدید در دستور کار است.



اجرای طرح GNAF (ثبت دقیق آدرس و مکان‌مند کردن خدمات دولتی) نیز مورد بحث قرار گرفت. معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد:«این پروژه، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد.

وی همچنین از آموزش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی به بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در چهار شهرستان غرب البرز خبر داد و گفت: در کشور این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رسد

وی افزود این طرح برای آموزش آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین، زمینه پرورش نسل آینده‌ای توانمند و خلاق را فراهم می‌کند.



حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس، با اشاره به نتایج نشست گفت:مصوبه‌ای به ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و نصب دکل‌های جدید در روستاها و مناطق کم‌برخوردار تصویب شد و جلسه‌ای برای جمع‌بندی نهایی مشکلات در وزارت ارتباطات برگزار خواهد شد.



حدادی همچنین بر ضرورت آمادگی کامل شبکه ارتباطی برای انتخابات الکترونیکی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده تأکید کرد و افزود:تکمیل اینترنت پرسرعت در تمامی مناطق به ویژه روستاها، ضروری است تا مردم بتوانند بدون مشکل از این خدمات بهره‌مند شوند.



معاون وزیر ارتباطات در بخش پایانی سخنان خود به جایگاه استان البرز در صنعت فضایی کشور اشاره کرد و گفت:«البرز یکی از پنج استان پیشرو در حوزه دانش فضایی است و حضور پایگاه سازمان فضایی در این استان، نقش کلیدی در مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، هواشناسی و امنیت ملی ایفا می‌کند.