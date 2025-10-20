همایش روز جهانی استاندارد در بندرعباس برگزار شد و مسئولان از آغاز حکمرانی واحد کیفیت در کشور خبر دادند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - همایش روز جهانی استاندارد با حضور فرحناز قلاسی معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و مجید زارع‌زاده مدیرکل استاندارد استان در بندرعباس برگزار شد.

قلاسی در این مراسم گفت: اجرای قانون جدید کیفیت، نقطه شروع حکمرانی واحد در نظام استاندارد کشور است و بدون همکاری دولت و بخش خصوصی، این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود.

وی افزود: سند جامع ۲۰ ساله نظام استاندارد ایران که به تازگی به تصویب رسیده، راه را برای هماهنگی همه دستگاه‌های متولی استاندارد و کیفیت باز کرده است.

استاندار هرمزگان، محمد آشوری تازیانی نیز تأکید کرد که استاندارد، زیربنای اعتماد، سلامت و توسعه پایدار است و واحد‌هایی که فرهنگ استاندارد را در تولید و خدمات نهادینه کنند، موتور محرکه اقتصاد کشور خواهند بود.

مدیرکل استاندارد هرمزگان، مجید زارع‌زاده، با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در تحقق اهداف کیفیت، گفت: تجربه موفق همکاری بین دولت و بخش خصوصی در بحران‌های اخیر بندر شهید رجایی، نمونه‌ای بارز از نقش همدلی در استمرار فعالیت‌های حیاتی اقتصادی است.

وی زود: استاندارد زبان مشترکی است که مرز‌ها را حذف و کیفیت را به سطح جهانی می‌رساند.»اجرای این طرح در هرمزگان به عنوان پایلوت، می‌تواند الگویی موفق برای سراسر کشور باشد تا مسیر توسعه صنعتی و صادراتی با محوریت کیفیت هموارتر شود.

در پایان این مراسم، از واحد‌های برتر تولیدی و خدماتی استان هرمزگان در زمینه رعایت ضوابط استاندارد و ارتقای کیفیت تقدیر و تجلیل شد.