باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد ادهمی‌مقدم سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی برای دانشجویان دارای تعهد خدمت در مناطق محروم، گفت: این مصوبه شامل دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود، چراکه دانشجویان این دانشگاه شهریه‌پرداز هستند و تعهد خدمتی ندارند. در واقع افزایش ظرفیت در آن مصوبه مربوط به دانشگاه‌های دولتی است.

افزایش ظرفیت منوط به فراهم شدن زیرساخت‌ها

وی با تأکید بر اینکه توسعه کمی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها به افت کیفیت منجر می‌شود، اظهار کرد: رشته‌های علوم پزشکی نیازمند زیرساخت‌های گسترده‌ای مانند عرصه‌های بالینی، هیئت علمی متخصص، تجهیزات آموزشی، تخت بیمارستانی و دسترسی به بیمار هستند. اگر این زیرساخت‌ها مهیا شود، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد، در غیر این صورت این اقدام به کاهش کیفیت آموزشی منجر خواهد شد.

چالش‌های جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد

این مقام مسئول با اشاره به تفاوت وضعیت هیئت علمی در دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت افزود: در وزارت بهداشت برخی اعضای هیئت علمی تعهد خدمت دارند و الزاماً در همان مجموعه مشغول می‌شوند، اما در دانشگاه آزاد این‌گونه نیست و فرد باید پس از پایان تعهداتش به‌صورت آزاد به دانشگاه بپیوندد. از این رو، جذب هیئت علمی برای ما دشوارتر است.

هزینه‌های سنگین توسعه بیمارستانی

ادهمی‌مقدم ادامه داد: عرصه‌های بالینی و بیمارستان‌ها هزینه‌های سنگینی دارند. احداث هر تخت بیمارستانی حدود ۱۰ میلیارد تومان و نگهداری سالانه آن بیش از سه میلیارد تومان هزینه دارد؛ بنابراین بدون تأمین منابع مالی پایدار، افزایش ظرفیت صرفاً روی کاغذ خواهد بود.

تمرکز دانشگاه آزاد بر ارتقای کیفیت

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد در حال حاضر تمرکز خود را بر بهبود کیفیت آموزش پزشکی گذاشته است، افزود: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت نداریم. تلاش ما بر این است که کیفیت آموزش در رشته‌های پزشکی ارتقا یابد. وزارت بهداشت نیز بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی (WFME) تمام واحد‌های پزشکی دانشگاه آزاد را ارزیابی و اعتباربخشی می‌کند و نتایج آن به‌صورت دوره‌ای اعلام می‌شود.

سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد؛ افزایش ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی چه در دانشگاه آزاد و چه در دانشگاه‌های دولتی، تنها در صورتی قابل تحقق است که منابع مالی و زیرساخت‌های لازم فراهم شود. بدون این شرایط، افزایش ظرفیت فقط به افت کیفیت آموزشی منجر خواهد شد.

منبع: ایسنا