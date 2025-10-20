حضور دانش آموزان در بزرگترین رویداد قرآنی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0647\u0644 \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631\u00ab\u0642\u0631\u0622\u0646\u060c \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0648\u062d\u062f\u062a\u00bb \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0642\u0631\u0622\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0630\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n