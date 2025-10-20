باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حضور دانش آموزان در بزرگترین رویداد قرآنی ایران + فیلم

سنندج امروز میزبان سومین روز مسابقات سراسری قرآن کریم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم با شعار«قرآن، کتاب وحدت» با حضور نخبگان قرآنی استان‌های مختلف برگزار شد.

در دومین روز از بزرگترین رویداد قرآنی ایران شرکت کنندگان در رشته اذان رقابت کردند.

 

