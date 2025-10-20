تغییر نظام سنتی مالیات به نظام مدرن سیستمی داده محور

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به موجب قوانین مصوب مجلس، سازمان امور مالیاتی به سرعت دارد از یک نظام سنتی مالیات ستانی به یک نظام مدرن سیستمی داده‌محور تغییر وضعیت می‌دهد و این اقدام باید با همراهی حداکثری بخش خصوصی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود مشکلات باقی‌مانده، برگزاری نشست‌های مشترک دوره‌ای با فعالان اقتصادی را برای دستیابی به شناخت بهتر از مسائل و مشکلات و درک بهتری از دغدغه این اصناف در عملیات اقدامات اصلاحی» ضروری دانست و افزود: خوشبختانه در سال‌های گذشته این رویکرد سازمان برای تعامل حداکثری با بخش خصوصی خیلی کمک‌کننده بوده است.

سبحانیان با اشاره به تغییرات ساختاری در این نهاد، اظهار داشت: «به موجب قوانین مصوب مجلس، سازمان امور مالیاتی به سرعت دارد از یک نظام سنتی مالیات ستانی به یک نظام مدرن سیستمی داده‌محور تغییر وضعیت می‌دهد و این اقدام باید با همراهی حداکثری بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به نتایج جلسه اخیر با فعالان اقتصادی اعلام کرد: بحث‌های بسیاری خوبی مطرح شد. برخی از موضوعات را باید از مسیر اصلاح قوانین ما دنبال بکنیم، برخی طبیعتاً از مسیر اصلاح رویه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی و آموزش بهتر و مودیان قابل رفع و رجوع خواهد بود.

سبحانیان در خصوص سازوکار عملیاتی برای حل مسائل، اعلام کرد: «مقرر شد که این جلسات به شکل کارشناسی‌تری تداوم یابد و کارگروهی که متشکل از نمایندگان اتاق و همچنین نمایندگان سازمان امور مالیاتی مسائل را به صورت مستمر پیگیری و دنبال کنند.

در پاسخ به این پرسش که کدام مشکلات قابلیت حل فوری دارند، گفت: استرداد ارزش افزوده: در حال انجام است و  سازمان اراده جدی خود را در امر تسریع در پرداخت یا بازپرداخت نشان داده و «در عمل گفتیم که این اتفاق در حال حاضر انجام می‌شود.

وی به دادرسی‌های مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: «در بحث دادرسی‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

