شهروندخبرنگار ما از اختلال در اینترنت محله شهرک امید مسکن مهر شهرستان صفادشت استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی؛ اینترنت به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن نقش حیاتی در انجام کار‌ها و ارتباطات روزمره ایفا می‌کند. با فشار دادن یک دکمه کاربران می‌توانند به دنیای وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

اما گاهی اوقات کند شدن این ابراز حیاتی برای کاربران مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال اینترنت در شهرک امید مسکن مهر واقع در صفا دشت استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و خسته نباشید در محله شهرک امید مسکن مهر شهرستان صفادشت استان تهران هیچ اینترنت قوی موجود نیست. بعد ازجنگ ۱۲ روزه اینترنت محل ما ۳ ماه است که رفته لطفا پیگیری کنید من کارم آنلاین هست؛ امیدم به شماست. لطفا پیگیری کنید.

