باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دیرکل بنیاد مسکن استان در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از ۱۹ طرح آسفالت معابر خاکی روستاهای شهرستان مینودشت به مساحت ۷۰ هزار متر مربع هستیم که این طرحها از ابتدای سالجاری تا کنون (۷ ماه) اجرایی و تقدیم اهالی خوب این روستاها شد.
خسروی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نهضت آسفالت معابر خاکی در ۱۸۵ روستای استان با مشارکت اهالی و شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها اجرایی شده است.
او ادامه داد: همچنین معابر خاکی ۳۲۰ روستای استان از هفته دولت سال گذشته تا کنون از نعمت آسفالت برخوردار شده است.