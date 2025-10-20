باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - دیرکل بنیاد مسکن استان در این مراسم گفت: امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از ۱۹ طرح آسفالت معابر خاکی روستا‌های شهرستان مینودشت به مساحت ۷۰ هزار متر مربع هستیم که این طرح‌ها از ابتدای سال‌جاری تا کنون (۷ ماه) اجرایی و تقدیم اهالی خوب این روستا‌ها شد.

خسروی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نهضت آسفالت معابر خاکی در ۱۸۵ روستای استان با مشارکت اهالی و شورا‌های اسلامی و دهیاران روستا‌ها اجرایی شده است.

او ادامه داد: همچنین معابر خاکی ۳۲۰ روستای استان از هفته دولت سال گذشته تا کنون از نعمت آسفالت برخوردار شده است.