باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علی نوروزی رئیس پلیس اماکن فراجا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پلیس بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مکلف به نظارت بر واحدهای کسب و کار است. بر این اساس، پلیس ضوابط انتظامی مورد عمل تمامی واحدهای کسب و کار را تدوین کرده است. این ضوابط در هیئت عالی نظارت به تصویب رسیده و از طریق اتاق اصناف، وزارت صمت، اتحادیه‌ها و هیئت مقررات‌زدایی در پایگاه‌های مربوطه بارگذاری شده‌اند، و تمامی کسب و کارها موظف به رعایت آن‌ها هستند.

وی ادامه داد: هر کسب و کاری که خارج از ضوابط فعالیت کند، قطعاً با برخورد و اعمال قانون از سوی پلیس مواجه خواهد شد و در مواردی که افراد، مکان کسب خود را به صورت مکرر به محلی برای هنجارشکنی و موضوعاتی که برخلاف هنجارهای اجتماعی هستند (از جمله موضوعات مربوط به حجاب) تبدیل کنند، برخورد قانونی با هماهنگی مرجع قضایی و مراجع صدور مجوز صورت می‌گیرد و این اقدامات به جد پیگیری می‌شوند تا شرایط و اهلیت کسب و کار بررسی شود.