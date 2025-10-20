ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ امروز در ۶ رشته به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران جوان به محل برگزاری مسابقات برنامه امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین در رشته‌های مختلف اعلام شد.

نمایندگان کشورمان امروز در رشته‌های کوراش. پنجاک سیلات. والیبال ساحلی، والیبال، کبدی و هندبال به دیدار حریفانشان می‌روند.

برنامه مسابقات نمایندگان ایران به شرح زیر است (ساعت به وقت ایران):

ساعت ۱۴:۳۰ تیم ملی والیبال ساحلی ایران با با ترکیب جهانی فر و مرزبان به مصاف تیم والیبال ساحلی مالزی می‌رود.

ساعت ۱۵:۳۰ تیم ملی هندبال بانوان کشورمان از گروه یک این رقابت‌ها با تیم چین رو‌به‌رو می‌شود.

تیم ملی بانوان کبدی کشورمان از ساعت ۱۰:۴۵ به دیدار تیم بنگلادش خواهد رفت

تیم ملی کبدی مردان هم از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف تیم میزبان یعنی بحرین می‌رود.

در رشته کوراش ستایش جلال الدین در وزن منهای ۵۲ از ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نماینده اندونزی می‌رود.

در وزن منهای ۸۳ کیلوگرم این رشته نیز مکرمی از ساعت ۱۵:۲۵ دقیقه در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نماینده اندونزی خواهد رفت.

در رقابت‌های پنچاک سیلات مرتاضی نماینده کشورمان در نیمه نهایی به مصاف حریفی از قرقیزستان خواهد رفت.

در رشته والیبال تیم ملی والیبال پسران کشورمان امروز از ساعت ۱۷ با چین رو‌به‌رو می‌شود.

همچنین تیم والیبال دختران کشورمان امروز از ساعت ۱۹:۳۰ به دیدار دختران بحرین میزبان این رقابت‌ها می‌روند.

ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اون آقا نفر اول ردیف سوم که لباس سفید پوشیده چرا اینقدر بد نشسته ؟!؟ باد فتق داره یا ضربه خورده ؟!؟
۰
۰
پاسخ دادن
