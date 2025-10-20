با تامین ارز وارداتی، کمبود برنج پاکستانی در استان هرمزگان تا پایان سال جاری برطرف خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کمبود و افزایش قیمت برنج پاکستانی، که ذائقه اصلی مصرفی مردم هرمزگان را تشکیل می‌دهد، باعث گلایه و نگرانی شهروندان شده است. قیمت برنج پاکستانی مرغوب بسته‌بندی ۱۰ کیلویی در بازار به بیش از ۲ میلیون تومان رسیده که فشار زیادی بر خانوار‌ها وارد کرده است.

سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی کالا‌های اساسی جهاد کشاورزی هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: ثبت سفارش برنج برای واردات از طریق جهاد کشاورزی انجام می‌شود و تامین ارز آن نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. در شش ماه نخست سال، عمده ارز تخصیص یافته به واردات برنج هندی بوده و مقدار محدودی برای برنج پاکستانی در نظر گرفته شده بود. با رایزنی‌های انجام شده با مقامات استانی، این مشکل رفع و ارز مورد نیاز تامین شده است.

وی افزود:همین هفته ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزار تن برنج مرغوب پاکستانی انجام خواهد شد و در آینده نزدیک این محصول به بازار استان وارد و در سطح بنکداران و خرده‌فروشان عرضه می‌شود.

بشیرزاده همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل قیمت‌ها خبر داد و گفت: برای تعدیل قیمت و افزایش عرضه برنج، نشست‌های مکرری با ستاد تنظیم بازار و صنف بنکداران برگزار شده است. قرار است بخشی از نیاز استان از طریق کانال استان‌های همجوار و با استفاده از روش‌های ته‌لنجی و کالای ملوانی وارد شود تا فشار قیمت‌ها کاهش یابد.

وی تاکید کرد: «با این اقدامات، انتظار می‌رود کمبود برنج پاکستانی در هرمزگان تا پایان سال جاری رفع شود و قیمت‌ها به ثبات نسبی برسد.

برچسب ها: برنج پاکستانی ، بازار
