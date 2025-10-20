باشگاه خبرنگاران جوان - سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در ابتدای بازدید از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ایران گفت: روابط بین دو کشور دوست و همسایه، (ایران و عراق)، روابطی تاریخی است که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی افزایش یافته و امیدواریم هرچه بیشتر توسعه یابد.

وی با بیان اینکه ملت عراق هیچگاه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: خیلی خوشحالیم که افسران عراقی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کنند و فارغ التحصیل می‌شوند. امکان حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های سایر کشور‌ها وجود دارد، اما ما ترجیح می‌دهیم آنان در ایران تحصیل کنند چراکه مطمئن هستیم افسران عراقی دوره بسیار خوبی را در این دانشگاه طی می‌کنند و اساتید دافوس ارتش ایران از سطح علمی و کیفی بالایی برخوردار هستند.

سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی و هیأت عالی رتبه دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در این بازدید، از کلاس‌های آموزشی، مرکز بازی جنگ، دانشکده جنگ، موزه نظامی، کتابخانه و کلاس‌های آموزش زبان فارسی دافوس ارتش بازدید کردند.

در ادامه این دیدار امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز، گفت: در حوزه نظامی ما ارتباط خوبی را با عراقی‌ها شروع کرده و علاقه‌مند به توسعه آن هستیم. در دافوس ارتش نیز مشتاق حضور دانشجویان عراقی برای دوره تحصیلی جدید هستیم و طبیعتا اگر مراودات ما بیشتر شود، آمادگی داریم تبادل استاد هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم هر دو کشور در مسیر هم افزایی و تحقق اهداف عالیه خود، با موفقیت و سربلندی پیش بروند، تصریح کرد: روابط ایران و عراق ناگسستنی است.

در ادامه این بازدید، امیر سرتیپ دوم غلامرضا نصیرپور، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس ارتش، تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشگاه، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و برخی دستاورد‌ها و توانمندی‌های علمی و آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را ارائه کرد.

همچنین سپهبد خلبان ستاد «عقیل مصطفی مهدی» رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از دانشگاه عالی دفاع ملی ایران (داعا) بازدید کرد.

در این دیدار که با استقبال سردار سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ایران، همراه بود، هیئت عراقی از امکانات و بخش‌های مختلف این دانشگاه شامل دانشکده‌های دفاع، مدیریت و بین‌الملل بازدید به عمل آورد.

همچنین در جریان این بازدید، امکانات رفاهی و اقامتی پیش‌بینی‌شده برای دانشجویان خارجی دانشگاه نیز مورد بررسی و ارزیابی هیات عراقی قرار گرفت.

منبع: ارتش