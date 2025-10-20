رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق تاکید کرد: ملت عراق هیچگاه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در ابتدای بازدید از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ایران گفت: روابط بین دو کشور دوست و همسایه، (ایران و عراق)، روابطی تاریخی است که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی افزایش یافته و امیدواریم هرچه بیشتر توسعه یابد.

وی با بیان اینکه ملت عراق هیچگاه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: خیلی خوشحالیم که افسران عراقی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کنند و فارغ التحصیل می‌شوند. امکان حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های سایر کشور‌ها وجود دارد، اما ما ترجیح می‌دهیم آنان در ایران تحصیل کنند چراکه مطمئن هستیم افسران عراقی دوره بسیار خوبی را در این دانشگاه طی می‌کنند و اساتید دافوس ارتش ایران از سطح علمی و کیفی بالایی برخوردار هستند.

سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی و هیأت عالی رتبه دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در این بازدید، از کلاس‌های آموزشی، مرکز بازی جنگ، دانشکده جنگ، موزه نظامی، کتابخانه و کلاس‌های آموزش زبان فارسی دافوس ارتش بازدید کردند.

در ادامه این دیدار امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز، گفت: در حوزه نظامی ما ارتباط خوبی را با عراقی‌ها شروع کرده و علاقه‌مند به توسعه آن هستیم. در دافوس ارتش نیز مشتاق حضور دانشجویان عراقی برای دوره تحصیلی جدید هستیم و طبیعتا اگر مراودات ما بیشتر شود، آمادگی داریم تبادل استاد هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم هر دو کشور در مسیر هم افزایی و تحقق اهداف عالیه خود، با موفقیت و سربلندی پیش بروند، تصریح کرد: روابط ایران و عراق ناگسستنی است.

در ادامه این بازدید، امیر سرتیپ دوم غلامرضا نصیرپور، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس ارتش، تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشگاه، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و برخی دستاورد‌ها و توانمندی‌های علمی و آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را ارائه کرد.

همچنین سپهبد خلبان ستاد «عقیل مصطفی مهدی» رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از دانشگاه عالی دفاع ملی ایران (داعا) بازدید کرد.

در این دیدار که با استقبال سردار سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ایران، همراه بود، هیئت عراقی از امکانات و بخش‌های مختلف این دانشگاه شامل دانشکده‌های دفاع، مدیریت و بین‌الملل بازدید به عمل آورد.

همچنین در جریان این بازدید، امکانات رفاهی و اقامتی پیش‌بینی‌شده برای دانشجویان خارجی دانشگاه نیز مورد بررسی و ارزیابی هیات عراقی قرار گرفت.

منبع: ارتش

برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، عراق
خبرهای مرتبط
پایان رزمایش مرکب دریایی امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
دریادار ایرانی:
سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی نماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اگر بخواهیم ارتش عراق بتواند در مقابل آمریکا واسراییل به ایستد باید آنها را قوی بکنیم باید پیمانهای راه بردی امضا وعملیاتی بکنیم عراق میتواند سنگر ایران باشد باید توسعوساخت موشکها به حشداشعبی آموزش بدهیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مراقب باش فردا لوله تفنگ را بسمت تو نگیرند
Canada
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
نگاهی به تکیه شهدای شهرتان بکنید / اینا را عراقی ها کشتن / نه امریکایی ها
Iran (Islamic Republic of)
طذعح
۱۱:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خسارت جنگ 8ساله را بپردازید.. مقامات ایرانی، مقامات عراقی..
این چرت و پرتها بدرو مردم ایران نمیخوره...
واقعا مردم به این فکر کردهاید که چرا مفامات ایرانی حتی اساره ای به خسارت منگ 8ساله نمی منند! ؟ موضوعی که جان و مال وزندگی مردم را نابود کرد؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تمام بدبختیها و گرونیهامون حل شد
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
منصور
۱۰:۳۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
از اعراب دشمنتر به ما ایرانیان وجود نداره
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شایان
۱۱:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
والا دشمنای داخلی و اپوزیسیون خودخوانده دلقکها از هر دشمنی بدترن!!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
پاسخ به شایان
مخصوصا جلیلیون ها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مخصوصاً آل سعود
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
آخرین اخبار
عارف: ساماندهی دانشگاه‌های بزرگ تهران نیازمند همکاری دولت و قوه قضائیه است
رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران ورزشی و علمی: مدال‌های شما در این روز‌ها ارزش مضاعف دارد/ اگر لازم باشد نیرو‌های مسلح باز هم از موشک استفاده می‌کنند
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است