رویداد خوشنویسان تبریز همزمان با هفته خوشنویسی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062e\u0637\u0627\u0637\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n