سرمربی رئال مادرید بعد از پیروزی تیمش برابر ختافه گفت که مردانش راه پیروزشدن را بلدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئال مادرید یکشنبهشب (۲۷ مهر) در هفته نهم رقابتهای لالیگا بهسختی توانست به پیروزی برسد. رئال که به مصاف ختافه رفت با تک گلی که کیلیانامباپه به ثمر رساند به پیروزی رسید تا صدر جدول ردهبندی را از بارسلونا پس بگیرد.
به نوشته روزنامه آس، ژابی آلونسو در نشست خبری پایان بازی گفت: این یک بازی سخت و پرچالش بود. ما باید میدانستیم چگونه رقابت کنیم و برای یک بازی زیبا آماده باشیم. تیم عملکرد قدرتمندانهای داشت، متمرکز بود و کارش را انجام داد. حالا با انرژی مثبت برای هفته آینده آماده میشویم. وینیسیوس تأثیر زیادی داشت. قبل از بازی درباره این صحبت کردیم که او میتواند چه در شروع بازی و چه در دقایق پایانی، نقش مهمی ایفا کند. حریف را بسیار آزار داد و مجبورشان کرد که اشتباه کنند و کارت بگیرند. مهم است که همه بدانند هر بازیکن نقشی تأثیرگذار دارد و امروز نوبت وینیسیوس بود.
او ادامه داد: از عملکرد کیلیانامباپه بسیار راضی هستیم. او با گلها و مشارکتش در بازی تعیینکننده است. گلها امتیاز میآورند ولی ما به همه نیاز داریم، چون پشت هر گل، تلاش جمعی بزرگی وجود دارد. آردا گولر هم عملکرد برجستهای داشت. او بین خطوط بازی و با پاسهای عالی کیلیان را پیدا میکرد. گلامباپه تعیینکننده بود، چون بازی برابر بود. آردا و بلینگام میتوانند در چند پست بازی کنند و ما تنوع تاکتیکی داریم. وقتی آردا توپ را در فضاهای خالی دریافت میکند، تفاوت ایجاد میکند.
سرمربی رئال مادرید درباره کورتوآ گفت: تیبو کورتوآ به نظر در شرایط خوبی است. او با واکنش بسیار خوب خودش در دقایق پایانی ما را نجات داد. او نقش خود را عالی ایفا کرد و با سه امتیاز مورد نظرمان زمین را ترک کردیم. حالا این بازی تمام شده است و به فکر بازی بعدی هستیم. درباره آلابا هم بگویم که او احساس کشیدگی در عضله پا داشت و نمیخواستیم ریسک کنیم. وضعیت او را فردا ارزیابی خواهیم کرد. درباره کاماوینگا هم بگویم که عملکردش را بسیار دوست داشتم؛ بهخصوص در نیمه اول که از سمت چپ برتری ایجاد کردیم. فقط لمس نهایی را نداشتیم. در چنین زمینی باید در توپهای دوم دقیق باشیم و حریف فقط در توپهای ایستگاهی خطرناک بود.
آلونسو در پایان گفت: بازی امروز بسیار سخت بود و باید تلاش زیادی میکردیم. بازی زیبایی برای تماشا یا بازیکردن نبود، اما از پس آن برآمدیم و از فردا به فکر بازی مقابل یوونتوس خواهیم بود. این تیم میداند چگونه رنج بکشد و برنده شود.