باشگاه خبرنگاران جوان- محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از مراحل نهایی آماده‌سازی سامانه هوشمند پایش عملکرد نیرو‌های خدمات شهری خبر داد و گفت: اجرای سیستم‌های هوشمند نظارت بر عملکرد پیمانکاران و پاکبان‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و اکنون مراحل هماهنگی فنی آن با همکاری سازمان فاوا و شرکت‌های فناور در حال انجام است. پیش‌بینی می‌کنیم فاز نخست طرح تا اواخر پاییز یا زمستان امسال به‌صورت پایلوت در یکی از مناطق منتخب شهر تهران آغاز شود.

وی با اشاره به چالش‌های روش‌های سنتی نظارت افزود: در گذشته حضور نیرو‌ها معمولاً در ابتدای روز ثبت می‌شد و نظارتی بر ادامه فعالیت وجود نداشت. در سامانه جدید، عملکرد به‌صورت مداوم رصد می‌شود و داده‌ها به‌طور خودکار در سامانه جامع مدیریت منابع انسانی و سامانه کارگران ذخیره خواهد شد.

ساعت‌های هوشمند؛ پایش لحظه‌ای فعالیت و ایمنی پاکبانان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره گزینه‌های فناورانه مورد بررسی نیز گفت: یکی از روش‌های اصلی، استفاده از ساعت‌های هوشمند است که با حسگر‌های موقعیت (GPS)، شتاب‌سنج و ژیروسکوپ، وضعیت فعالیت پاکبان را تشخیص می‌دهد و حتی با سنسور‌های سلامت می‌تواند در مواقع اضطراری مانند سقوط یا استرس هشدار دهد.

تگ‌های هوشمند برای رصد مسیر حرکت و میزان فعالیت

قضاتلو ادامه داد: تگ‌های هوشمند (LoRa / BLE / RFID) گزینه دیگر هستند که به لباس پاکبان‌ها وصل می‌شود و مکان تقریبی افراد را مشخص می‌کنند. این تجهیزات به GPS متصل هستند و مسیر حرکت و میزان فعالیت هر فرد را به صورت دقیق و لحظه‌ای ثبت می‌کند.

احراز هویت با سامانه «چهره‌زن» در محدوده کاری

وی همچنین گفت: در کنار اینها، استفاده از سامانه چهره‌زن برای ثبت حضور در نقاط مشخص محیطی نیز در دستور کار قرار دارد. این سامانه باعث می‌شود مطمئن شویم فردی که در سامانه ثبت شده، همان شخصی است که در محل کار حضور دارد.

رصد تصویری و داده‌های ناوگان مکانیزه برای ارزیابی کیفی خدمات

قضاتلو با اشاره به دیگر ابزار‌های مکمل افزود: رصد تصویری از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی خودرو‌های خدماتی یا معابر می‌تواند کیفیت خروجی واقعی کار را نشان دهد. همچنین داده‌های به‌دست‌آمده از ناوگان مکانیزه شامل GPS، حسگر‌های حرکت، وزن و دوربین، به ما کمک می‌کند تا حجم واقعی فعالیت انجام‌شده را بدون مداخله انسانی محاسبه کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدل ترکیبی یا Fusion کارآمدترین رویکرد است. در این روش دقت رفتاری با ساعت یا تگ هوشمند برای بخشی از نیرو‌ها تامین می‌شود و کیفیت نهایی کار با فناوری بینایی ماشین، قبل و بعد از عملیات ارزیابی می‌شود.