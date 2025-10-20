مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آماده‌سازی سامانه هوشمند پایش عملکرد نیرو‌های خدمات شهری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از مراحل نهایی آماده‌سازی سامانه هوشمند پایش عملکرد نیرو‌های خدمات شهری خبر داد و گفت: اجرای سیستم‌های هوشمند نظارت بر عملکرد پیمانکاران و پاکبان‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و اکنون مراحل هماهنگی فنی آن با همکاری سازمان فاوا و شرکت‌های فناور در حال انجام است. پیش‌بینی می‌کنیم فاز نخست طرح تا اواخر پاییز یا زمستان امسال به‌صورت پایلوت در یکی از مناطق منتخب شهر تهران آغاز شود.

وی با اشاره به چالش‌های روش‌های سنتی نظارت افزود: در گذشته حضور نیرو‌ها معمولاً در ابتدای روز ثبت می‌شد و نظارتی بر ادامه فعالیت وجود نداشت. در سامانه جدید، عملکرد به‌صورت مداوم رصد می‌شود و داده‌ها به‌طور خودکار در سامانه جامع مدیریت منابع انسانی و سامانه کارگران ذخیره خواهد شد.

ساعت‌های هوشمند؛ پایش لحظه‌ای فعالیت و ایمنی پاکبانان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره گزینه‌های فناورانه مورد بررسی نیز گفت: یکی از روش‌های اصلی، استفاده از ساعت‌های هوشمند است که با حسگر‌های موقعیت (GPS)، شتاب‌سنج و ژیروسکوپ، وضعیت فعالیت پاکبان را تشخیص می‌دهد و حتی با سنسور‌های سلامت می‌تواند در مواقع اضطراری مانند سقوط یا استرس هشدار دهد.

تگ‌های هوشمند برای رصد مسیر حرکت و میزان فعالیت

قضاتلو ادامه داد: تگ‌های هوشمند (LoRa / BLE / RFID) گزینه دیگر هستند که به لباس پاکبان‌ها وصل می‌شود و مکان تقریبی افراد را مشخص می‌کنند. این تجهیزات به GPS متصل هستند و مسیر حرکت و میزان فعالیت هر فرد را به صورت دقیق و لحظه‌ای ثبت می‌کند.

احراز هویت با سامانه «چهره‌زن» در محدوده کاری

وی همچنین گفت: در کنار اینها، استفاده از سامانه چهره‌زن برای ثبت حضور در نقاط مشخص محیطی نیز در دستور کار قرار دارد. این سامانه باعث می‌شود مطمئن شویم فردی که در سامانه ثبت شده، همان شخصی است که در محل کار حضور دارد.

رصد تصویری و داده‌های ناوگان مکانیزه برای ارزیابی کیفی خدمات

قضاتلو با اشاره به دیگر ابزار‌های مکمل افزود: رصد تصویری از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی خودرو‌های خدماتی یا معابر می‌تواند کیفیت خروجی واقعی کار را نشان دهد. همچنین داده‌های به‌دست‌آمده از ناوگان مکانیزه شامل GPS، حسگر‌های حرکت، وزن و دوربین، به ما کمک می‌کند تا حجم واقعی فعالیت انجام‌شده را بدون مداخله انسانی محاسبه کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدل ترکیبی یا Fusion کارآمدترین رویکرد است. در این روش دقت رفتاری با ساعت یا تگ هوشمند برای بخشی از نیرو‌ها تامین می‌شود و کیفیت نهایی کار با فناوری بینایی ماشین، قبل و بعد از عملیات ارزیابی می‌شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رفتگرا حتما باید ماسک از جنس پنبه خالص و بدون مواد شیمیایی بزنن والا ریه هاشون پر از خاک میشه
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دیواری کوتاه تر از این رفتگران پیدا نکردید بهتر است سامانه ای برای رصد رشوه خواری در شهرداری ها راه بیندازید که بیداد می کند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رفتگری = کار سخت و زیان آور= بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رفتگری = کار سخت و‌ زیان آور = بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
باید جریمه سنگین برای اشخاصی که به محیط زیست احترام نمیگذارند .یعنی بی احترامی به زمین خدا وضع بشه و با دوربین اعمال زشت و کریح شون ثبت و به نمایش گذاشته بشه تا شاید خجالت بکشند .چونکه ساعتها از تمیزی کشورها دیگه که اصلا رفتگر ندارند ِخودشان رعایت میکنند..نطق در میکنند
در اول جاده شمال به تمام ماشین ها. پلاستیک زباله بدهید
با درج شماره
و بعد قرعه کشی کنید و جوایزی بدهید
بدین وسیله آموزش محیط زیست دهید
بعد دو طرف مترو کرج .تهران ..پر از زباله است و داخل قطار زباله دان نیست .مردم از پنجره قطار زباله پرتاب میکنند
صندلی داخل محیط مترو به رنگ سبز و زرد و از کیثفی سیاه شدند
بهتره نبود .صندلی ها از اول به رنگ مشکی بودند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
همه مناطق را بزارید البته باید عملکردشان را ببینید نه اینکه مسیر معمولا زباله های جمع اوری شده با جارو داخل جوی ها و شایرهای کنار بزرگراه یا خیابانها یت باغچه ها میرود بهتر است داخل باغچه ها را ببینید چقدر ته سیگار یکجا جمع شده اینها نتیجه تلاش نیروهای خدوم شهرداری است که داخل باغچه ها ریخته میشود بعد تلویزیون برنامه میزاره که اشغال سیگار در باغچه ها نریزید باید اینو به افغانی های بی وجدان شهرداری گفت
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بهتر هست رصد مدیران و .... رو هوشمند کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
رفتگر شهرداری = زباله دزد
۲
۲
پاسخ دادن
