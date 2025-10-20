باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری، معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات گیلان در گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای مرکز استان با اشاره به آغاز روند برنامه‌ریزی برای انتخابات ۱۴۰۵ گفت: اصل برگزاری انتخابات در گیلان، سلامت، قانون‌مداری، رقابت و مشارکت مردم است و تمام دستگاه‌ها موظفند در چارچوب ضوابط قانونی همکاری لازم را داشته باشند.

او با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها براساس آمار جمعیتی وزارت بهداشت و تأیید وزارت کشور برگزار می‌شود، افزود: ممکن است با توجه به تغییرات جمعیتی نسبت به سال ۱۳۹۵، تعداد روستا‌های واجد شرایط افزایش یا کاهش یابد.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با اشاره به ترکیب اعضای شورا‌ها تصریح کرد: در مجموع، ۶ هزار و ۹۸۶ عضو اصلی و ۴ هزار و ۶۱۳ عضو علی‌البدل در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان گیلان برگزیده خواهند شد که این آمار در صورت تغییر تعداد روستا‌ها قابل بازنگری است.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در بندر انزلی

باقری همچنین به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این انتخابات در ۳ استان و ۵ شهرستان برگزار می‌شود که در گیلان، بندر انزلی میزبان آن است.

او با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی انتخابات میان‌دوره‌ای هنوز از سوی وزارت کشور ابلاغ نشدهاست، افزود: پیش‌ثبت‌نام داوطلبان از ۲۰ دی ماه و ثبت‌نام نهایی از ۲۹ بهمن ماه آغاز خواهد شد.

زمان استعفا برای داوطلبان شورا‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش درباره زمان استعفا برای داوطلبان تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت دارند، باید در زمان قانونی از سمت خود کناره‌گیری کنند.

به گفته باقری، مهلت استعفا برای داوطلبان شورای اسلامی شهر تا پایان روز یکشنبه ۲۷ مهر و برای داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه تعیین شد.

برگزاری انتخابات به صورت تمام‌الکترونیکی

او با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی گفت: تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی در گیلان وجود دارد و از نظر زیرساختی هیچ مشکلی در این زمینه پیش‌بینی نمی‌شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان افزود: مسئولیت هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌ها با فرمانداران و در بخش‌ها با بخشداران است و فرمانداران از ۲۸ آذر تا ۲ دی ماه و بخشداران از اول تا ۵ بهمن فرصت دارند تا هیئت‌های اجرایی را تشکیل دهند.

زمان ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی

رئیس ستاد انتخابات گیلان تصریح کرد: ثبت‌نام داوطلبان شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و ثبت‌نام داوطلبان شورای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه انجام خواهد شد.

باقری افزود: پس از پایان ثبت‌نام، اسامی داوطلبان جهت استعلام به مراجع پنج‌گانه شامل ثبت‌احوال، دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی ارسال می‌شود و بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.

ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در گیلان

او همچنین به ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها در گیلان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است و مهدی فلاح (نماینده رشت و خمام) به عنوان رئیس هیئت نظارت استان، ولی داداشی (نماینده آستارا) و محمد علیجانی (نماینده رودسر) نیز به عنوان اعضای هیئت نظارت گیلان معرفی شده‌اند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات گیلان، این افراد موظفند در هر شهرستان ۵ نفر و در هر بخش ۳ نفر را به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب و معرفی کنند تا در فرآیند‌های اجرایی انتخابات مستقر شوند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از جمله استان گیلان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان