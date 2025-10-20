افزایش سالانه کمک های مالی به بیماران سرطانی در کردستان

به گفته مسئول مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستانکمک‌های مالی و مادی انجمن به بیماران مبتلا به سرطان هر ساله روند افزایشی دارد و تاکنون هیچ گونه کمک دولتی از سوی سازمانها و ادارات مختلف به این انجمن نشده است.

با شگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - سمیرا فیروزمنش اظهار کرد: این نهاد در حال حاضر به ۱۷۰ بیمار سرطانی، از کودک تا افراد مسن در استان کمک‌های مادی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به میزان کمک‌های مادی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان به بیماران سرطانی، افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در زمینه‌های مختلف دارو و درمان به بیماران کمک می‌کند که روندی افزایش داشته است.

فیروزمنش بر لزوم رفع مشکلات مشکلات مالی و درمانی پیش روی بیماران مبتلا به سرطان تاکید و اضافه کرد: این انجمن کمک هزینه درمانی مانند انجام آزمایش، سونوگرافی، پت اسکن، پاتولوژی و اقلام دارویی را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی انجمن برای بیماران به ازای هر فاکتور دارو‌های بیماران سرطانی تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در زمینه پت اسکن تا سقف پنج میلیون تومان کمک خواهد شد.

مسئول مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان یادآور شد: از نظر اسکان نیز بیماران و همراهان ایشان نیز در طبقه دوم ساختمان به صورت کاملا رایگان و بدون هیج هزینه اسکان می‌یابند.

برچسب ها: کردستان ، سرطان ، کمک مالی
